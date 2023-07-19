https://ria.ru/20230719/elektrosamokaty-1885085363.html

Дептранс Москвы рекомендовал не ездить на электросамокатах в ливни

Дептранс Москвы рекомендовал не ездить на электросамокатах в ливни - РИА Новости, 19.07.2023

Дептранс Москвы рекомендовал не ездить на электросамокатах в ливни

Департамент транспорта Москвы сообщил РИА Новости, что во время сильных дождей не рекомендуется ездить на электросамокатах, лучше поставить поездку на паузу. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:28

2023-07-19T15:28

2023-07-19T15:28

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы сообщил РИА Новости, что во время сильных дождей не рекомендуется ездить на электросамокатах, лучше поставить поездку на паузу. Как отметили в пресс-службе, если во время езды вдруг пошел дождь, то необходимо снизить скорость, избегать резких поворотов и по возможности объезжать лужи, но самым правильным решением будет завершить поездку. "Если во время поездки на электросамокате начался дождь, найдите в приложении ближайшую парковку и завершите поездку. Если рядом нет парковки, поставьте поездку на паузу и переждите дождь в безопасном месте", - заявили в пресс-службе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за прошедшие сутки в Москве выпала одна треть от июльской нормы осадков. До 18.00 сегодняшнего дня слабый дождь может сохраниться в некоторых районах города.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, департамент транспорта г. москвы