Рейтинг@Mail.ru
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:03 19.07.2023 (обновлено: 16:17 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/dzhonson-1885088917.html
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме - РИА Новости, 19.07.2023
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:03
2023-07-19T16:17
культура
дуэйн джонсон
джонни депп
уилл смит
знаменитости
деньги
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/09/1560590938_400:0:2818:1360_1920x0_80_0_0_b76e67cbc24d4ee790601f7ab8b99f10.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об этом сообщил The Direct.Бывшему спортсмену удалось обогнать Роберта Дауни – младшего, который заработал 40 миллионов долларов за роль Железного человека в фильме "Капитан Америка: Гражданская война".Кроме того, Джонсон удвоил свой максимальный гонорар – за роль в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу" он получил 23,5 миллиона долларов. В топ-5 артистов с самыми высокими заработками в истории кино также вошли Джонни Депп (35 миллионов долларов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Уилл Смит (35 миллионов долларов за ленту "Освобождение") и Киану Ривз (30 миллионов долларов за картины "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция"). Ранее Дуэйн Джонсон согласился вернуться к работе над франшизой "Форсаж". Он снова сыграет Люка Хоббса, а также выступит в качестве продюсера картины.
https://ria.ru/20230718/sava-1884891613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/09/1560590938_702:0:2515:1360_1920x0_80_0_0_15bb7dd5198fcde14257f1031f7e2187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дуэйн джонсон, джонни депп, уилл смит, знаменитости, деньги, кино
Культура, Дуэйн Джонсон, Джонни Депп, Уилл Смит, Знаменитости, Деньги, кино
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме

Актер Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный"

© Universal Pictures, Original Film (2013)Кадр из фильма "Форсаж 6"
Кадр из фильма Форсаж 6
© Universal Pictures, Original Film (2013)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об этом сообщил The Direct.
Бывшему спортсмену удалось обогнать Роберта Дауни – младшего, который заработал 40 миллионов долларов за роль Железного человека в фильме "Капитан Америка: Гражданская война".
Кроме того, Джонсон удвоил свой максимальный гонорар – за роль в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу" он получил 23,5 миллиона долларов.
В топ-5 артистов с самыми высокими заработками в истории кино также вошли Джонни Депп (35 миллионов долларов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Уилл Смит (35 миллионов долларов за ленту "Освобождение") и Киану Ривз (30 миллионов долларов за картины "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция").
Ранее Дуэйн Джонсон согласился вернуться к работе над франшизой "Форсаж". Он снова сыграет Люка Хоббса, а также выступит в качестве продюсера картины.
Актер Девон Сава - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар
Вчера, 16:36
 
КультураДуэйн ДжонсонДжонни ДеппУилл СмитЗнаменитостиДеньгикино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала