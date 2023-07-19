https://ria.ru/20230719/dzhonson-1885088917.html

Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме

Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме - РИА Новости, 19.07.2023

Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:03

2023-07-19T16:03

2023-07-19T16:17

культура

дуэйн джонсон

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об этом сообщил The Direct.Бывшему спортсмену удалось обогнать Роберта Дауни – младшего, который заработал 40 миллионов долларов за роль Железного человека в фильме "Капитан Америка: Гражданская война".Кроме того, Джонсон удвоил свой максимальный гонорар – за роль в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу" он получил 23,5 миллиона долларов. В топ-5 артистов с самыми высокими заработками в истории кино также вошли Джонни Депп (35 миллионов долларов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Уилл Смит (35 миллионов долларов за ленту "Освобождение") и Киану Ривз (30 миллионов долларов за картины "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция"). Ранее Дуэйн Джонсон согласился вернуться к работе над франшизой "Форсаж". Он снова сыграет Люка Хоббса, а также выступит в качестве продюсера картины.

https://ria.ru/20230718/sava-1884891613.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дуэйн джонсон, джонни депп, уилл смит, знаменитости, деньги, кино