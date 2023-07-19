https://ria.ru/20230719/dzhonson-1885088917.html
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме - РИА Новости, 19.07.2023
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:03
2023-07-19T16:03
2023-07-19T16:17
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об этом сообщил The Direct.Бывшему спортсмену удалось обогнать Роберта Дауни – младшего, который заработал 40 миллионов долларов за роль Железного человека в фильме "Капитан Америка: Гражданская война".Кроме того, Джонсон удвоил свой максимальный гонорар – за роль в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу" он получил 23,5 миллиона долларов. В топ-5 артистов с самыми высокими заработками в истории кино также вошли Джонни Депп (35 миллионов долларов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Уилл Смит (35 миллионов долларов за ленту "Освобождение") и Киану Ривз (30 миллионов долларов за картины "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция"). Ранее Дуэйн Джонсон согласился вернуться к работе над франшизой "Форсаж". Он снова сыграет Люка Хоббса, а также выступит в качестве продюсера картины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуэйн джонсон, джонни депп, уилл смит, знаменитости, деньги, кино
Культура, Дуэйн Джонсон, Джонни Депп, Уилл Смит, Знаменитости, Деньги, кино
Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме
Актер Дуэйн Джонсон получит рекордные 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный"
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон побил рекорд по самому большому гонорару в кино – он получит 50 миллионов долларов за съемки в фильме "Красный". Об этом сообщил
The Direct.
Бывшему спортсмену удалось обогнать Роберта Дауни – младшего, который заработал 40 миллионов долларов за роль Железного человека в фильме "Капитан Америка: Гражданская война".
Кроме того, Джонсон удвоил свой максимальный гонорар – за роль в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу" он получил 23,5 миллиона долларов.
В топ-5 артистов с самыми высокими заработками в истории кино также вошли Джонни Депп (35 миллионов долларов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Уилл Смит (35 миллионов долларов за ленту "Освобождение") и Киану Ривз (30 миллионов долларов за картины "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция").
Ранее Дуэйн Джонсон согласился вернуться к работе над франшизой "Форсаж". Он снова сыграет Люка Хоббса, а также выступит в качестве продюсера картины.
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар