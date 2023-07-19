https://ria.ru/20230719/dtp-1884984844.html

На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено

На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено - РИА Новости, 19.07.2023

На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено

Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:44

2023-07-19T08:44

2023-07-19T08:44

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции. "На внешней стороне 29 километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки, после чего грузовой автомобиль опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, в настоящее время на данном участке ограничено движение по 3 полосам из 6", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, по факту дорожной аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад