https://ria.ru/20230719/dtp-1884984844.html
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено - РИА Новости, 19.07.2023
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено
Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:44
2023-07-19T08:44
2023-07-19T08:44
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции. "На внешней стороне 29 километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки, после чего грузовой автомобиль опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, в настоящее время на данном участке ограничено движение по 3 полосам из 6", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, по факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено
Машины едут по трем полосам из шести на 29-м километре МКАД из-за ДТП с бетономешалкой