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На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено - РИА Новости, 19.07.2023
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08:44 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/dtp-1884984844.html
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено - РИА Новости, 19.07.2023
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено
Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:44
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происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции. "На внешней стороне 29 километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки, после чего грузовой автомобиль опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, в настоящее время на данном участке ограничено движение по 3 полосам из 6", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, по факту дорожной аварии проводится проверка.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД опрокинулась бетономешалка, движение затруднено

Машины едут по трем полосам из шести на 29-м километре МКАД из-за ДТП с бетономешалкой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 29-го километра МКАД осуществляется по трем полосам из шести из-за столкновения легкового автомобиля и бетономешалки, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.
«
"На внешней стороне 29 километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и бетономешалки, после чего грузовой автомобиль опрокинулся. В результате дорожной аварии пострадавших нет, в настоящее время на данном участке ограничено движение по 3 полосам из 6", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, по факту дорожной аварии проводится проверка.
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