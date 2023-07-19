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При ДТП в Кировской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.07.2023
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08:24 19.07.2023 (обновлено: 09:12 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/dtp-1884983512.html
При ДТП в Кировской области погибли четыре человека
При ДТП в Кировской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.07.2023
При ДТП в Кировской области погибли четыре человека
Водитель и трое пассажиров погибли при ДТП в Кировской области, сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:24
2023-07-19T09:12
происшествия
кировская область
гибдд мвд рф
советский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров погибли при ДТП в Кировской области, сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале. Инцидент произошел в среду в 4.16 в Советском районе на 124 километре автодороги "Киров - Советск - Яранск". "Водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля погибли", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины автомобильной аварии.
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кировская область
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происшествия, кировская область, гибдд мвд рф, советский район
Происшествия, Кировская область, ГИБДД МВД РФ, Советский район
При ДТП в Кировской области погибли четыре человека

При ДТП в Кировской области погибли трое пассажиров и водитель

© Фото : Госавтоинспекция Кировской областиДТП в Совестком районе Кировской области
ДТП в Совестком районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Госавтоинспекция Кировской области
ДТП в Совестком районе Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров погибли при ДТП в Кировской области, сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале.
Инцидент произошел в среду в 4.16 в Советском районе на 124 километре автодороги "Киров - Советск - Яранск".
"Водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля погибли", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины автомобильной аварии.
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ПроисшествияКировская областьГИБДД МВД РФСоветский район
 
 
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