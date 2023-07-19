https://ria.ru/20230719/dtp-1884983512.html

При ДТП в Кировской области погибли четыре человека

При ДТП в Кировской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.07.2023

При ДТП в Кировской области погибли четыре человека

Водитель и трое пассажиров погибли при ДТП в Кировской области, сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:24

2023-07-19T08:24

2023-07-19T09:12

происшествия

кировская область

гибдд мвд рф

советский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров погибли при ДТП в Кировской области, сообщает ГИБДД региона в Telegram-канале. Инцидент произошел в среду в 4.16 в Советском районе на 124 километре автодороги "Киров - Советск - Яранск". "Водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля погибли", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины автомобильной аварии.

https://ria.ru/20230718/avariya-1884943169.html

кировская область

советский район

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происшествия, кировская область, гибдд мвд рф, советский район