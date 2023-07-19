https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html

Россия требует расплатиться по долгам

Россия требует расплатиться по долгам - РИА Новости, 19.07.2023

Россия требует расплатиться по долгам

Федерация фигурного катания на коньках вернула Центру спортивной подготовки сборных команд России бюджетные средства, которые были выделены на подготовку... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:00

2023-07-19T10:00

аналитика

диана дэвис

глеб смолкин

центр спортивной подготовки сборных команд

госдума рф

россия

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Федерация фигурного катания на коньках вернула Центру спортивной подготовки сборных команд России бюджетные средства, которые были выделены на подготовку призеров российского чемпионата Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, сменивших спортивное гражданство. Причем в ФФККР подчеркнули, что фигуристы сами компенсировали потраченные на них деньги. Ну а в недрах Госдумы готовится законопроект, предусматривающий постановку данного процесса на поток, то есть выплату спортсменами при смене ими гражданства компенсации за государственные затраты на их подготовку.Таким образом, Россия продолжает обкатывать новый для себя подход в общественных сферах, традиционно находящихся на государственном финансировании. Потому что проблема эта актуальна далеко не только для спорта. Схожая ситуация у нас наблюдается в искусстве, образовании, культуре и науке.С одной стороны, значение бюджетного финансирования для развития соответствующих областей просто невозможно преувеличить. Именно благодаря ему огромный и важнейший пласт общественной жизни имеет возможность стабильно развиваться и показывать выдающиеся результаты. Например, совсем неслучайно русская балетная школа остается лучшей в мире. Занятия балетом крайне дороги, поэтому для большей части планеты это прерогатива детей из состоятельных семей. В России же государственное балетное образование бесплатно, что предоставляет шанс для талантливых детей вне зависимости от обеспеченности их родителей. Как следствие, наша страна продолжает рождать балетных звезд в количестве, которое остальному миру и не снилось.С другой стороны, издержки подобного подхода также хорошо известны и очень внушительны — от банальной утечки мозгов (государство вкладывает кучу ресурсов в одаренную молодежь, часть которой по окончании лучших вузов уезжает работать за границу) до активно антигосударственных сил, традиционно сидящих на бюджетном финансировании (этим особенно славны деятели культуры и искусства). Теперь вот в полный рост встала проблема исхода из страны спортсменов, подготовку и развитие таланта которых государство щедро финансировало, но те не готовы ответить ему верностью в сложные времена.Однако простые решения типа "держать и не пущать" и морализаторство на тему патриотизма тут малоэффективны. России очень дорого обошелся урок об опасности тупых административных запретов и идеологизированной косности, а также о ценности прав и свобод человека, в том числе свободы убеждений, выбора места жительства и многих других. Этот урок страной был усвоен.В результате государством продумываются и вводятся новые, намного более гибкие принципы работы в общественной сфере. Отставлен в сторону идеализм и идеологические догмы, ставка сделана на прагматизм: если государство вкладывает в человека деньги, от него должна быть получена полезная отдача. В случае со спортсменами это представление страны на соревнованиях. Если человек хочет — неважно, по каким причинам, — сменить гражданство, он может это сделать, никого силой не держим, но в таком случае он должен вернуть затраченные страной на него деньги. С представителями гуманитарной и творческой интеллигенции весьма эффективным оказался статус иностранного агента, который отсекает русофобов от любых проектов с государственным участием. Человек вправе иметь и высказывать свои убеждения — за собственный счет или деньги частных спонсоров. Государство же, со своей стороны, имеет полное право не вскармливать себе врагов.В конечном счете придется искать решения и для проблемы утечки мозгов в виде молодых специалистов. Возможным выходом является, например, обязанность для отучившихся в вузе на бюджете несколько лет отработать в России, а при желании уехать за границу до окончания этого срока — возвращение средств, затраченных на обучение. Ну или если человек изначально нацелен на отъезд за рубеж, имеет смысл сразу учиться на коммерческой основе, чтобы не иметь перед государством долгов.И опять-таки никакого принуждения или административных препон, просто честная сделка с государством: оно вкладывает в тебя ресурсы — ты возвращаешь ему долг результатами своего труда, творчества, спортивными достижениями. А если появилось желание расторгнуть сделку до исполнения обязательств — имеешь право, но будь добр расплатиться по счету.

https://rsport.ria.ru/20230718/devis-1884840332.html

https://rsport.ria.ru/20230717/grazhdanstvo-1884656911.html

https://rsport.ria.ru/20230718/gosduma_zakon-1884814179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/peskov-1798693957.html

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аналитика, диана дэвис, глеб смолкин, центр спортивной подготовки сборных команд, госдума рф, россия