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Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план - РИА Новости, 19.07.2023
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16:20 19.07.2023 (обновлено: 16:42 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/dokhody-1885102278.html
Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план
Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план - РИА Новости, 19.07.2023
Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план
Министерство финансов ожидает, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 годы существенно превысят план, заявил глава ведомства Антон... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:20
2023-07-19T16:42
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 годы существенно превысят план, заявил глава ведомства Антон Силуанов. "Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов (ожидает. — Прим. ред.)", — сказал он в ответ на вопрос, насколько доходы бюджета могут быть выше, чем планировалось, и ожидает ли Минфин их роста. Министр также уточнил, что речь идет о 2023 и 2024 годах. По его словам, расходы в основном могут увеличиться из-за такого превышения доходов. Кроме того, Силуанов ответил на вопрос, планирует ли ведомство остаться в установленных параметрах дефицита бюджета на следующий год в 1,4 процента ВВП. "Параметры обсуждаем, в зависимости от задач, которые будут стоять на следующий год", — пояснил чиновник.Ранее в среду Министерство финансов сообщило, что ненефтегазовые доходы бюджета за январь-июнь составили 8,999 триллиона рублей и выросли на 17,8 процента в годовом выражении. По данным ведомства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов за отчетный период говорит о значительном превышении динамики.
https://ria.ru/20230707/dokhody-1882775357.html
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, цены на нефть
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Цены на нефть
Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план

Глава Минфина Силуанов спрогнозировал превышение плана по ненефтегазовым доходам России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 годы существенно превысят план, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов (ожидает. — Прим. ред.)", — сказал он в ответ на вопрос, насколько доходы бюджета могут быть выше, чем планировалось, и ожидает ли Минфин их роста.
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Министр также уточнил, что речь идет о 2023 и 2024 годах. По его словам, расходы в основном могут увеличиться из-за такого превышения доходов.
Кроме того, Силуанов ответил на вопрос, планирует ли ведомство остаться в установленных параметрах дефицита бюджета на следующий год в 1,4 процента ВВП.
"Параметры обсуждаем, в зависимости от задач, которые будут стоять на следующий год", — пояснил чиновник.
Ранее в среду Министерство финансов сообщило, что ненефтегазовые доходы бюджета за январь-июнь составили 8,999 триллиона рублей и выросли на 17,8 процента в годовом выражении. По данным ведомства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов за отчетный период говорит о значительном превышении динамики.
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