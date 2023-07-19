https://ria.ru/20230719/desantis-1884967144.html

Десантис обещал "агрессивнее" давить на Россию после победы на выборах

Десантис обещал "агрессивнее" давить на Россию после победы на выборах - РИА Новости, 19.07.2023

Десантис обещал "агрессивнее" давить на Россию после победы на выборах

Губернатор Флориды Рон Десантис, баллотирующийся на выборах президента США от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что в случае своего избрания намерен... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:09

2023-07-19T01:09

2023-07-19T01:09

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис, баллотирующийся на выборах президента США от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что в случае своего избрания намерен "гораздо агрессивнее" действовать в отношении энергосектора и экспорта из РФ. "Мы будем использовать некоторые рычаги давления в отношении России. Мы собираемся действовать гораздо более агрессивно в отношении сектора энергетики и экспорта, поскольку я считаю, что это было спасательным кругом для (президента РФ) Владимира Путина", - сказал Десантис в интервью телеканалу CNN. По словам политика, он намерен добиться того, чтобы в этих сферах Европа зависела от США, а не от России. Он также пообещал добиваться выработки "устойчивого" решения для конфликта на Украине, которое "не поощряет" Россию за начало специальной военной операции. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент США Джо Байден в апреле официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Его основным соперником среди республиканцев на данном этапе считается предшественник на президентском посту Дональд Трамп, который в ноябре 2022 года также заявил о вступлении в борьбу за эту должность.

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в мире, сша, флорида, рон десантис