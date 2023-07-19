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В Москве возбудили дело после обнаружения тела ребенка в парке
В Москве возбудили дело после обнаружения тела ребенка в парке - РИА Новости, 19.07.2023
В Москве возбудили дело после обнаружения тела ребенка в парке
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийство ребенка, тело которого нашли в парке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:41
2023-07-19T21:41
2023-07-19T21:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийство ребенка, тело которого нашли в парке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК. В телеграм-канале столичной прокуратуры сообщали, что тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы. "Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения потерпевшего", - говорится в сообщении. По данным следствия, накануне мальчик ушёл гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе московской полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника, причастного к преступлению. В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учёте. "Предварительно, мама воспитывала его одна, семья вполне благополучная", - сказал источник.
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883435608.html
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происшествия, москва
В Москве возбудили дело после обнаружения тела ребенка в парке
В Москве возбудили дело после обнаружения тела одиннадцатилетнего ребенка в парке
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийство ребенка, тело которого нашли в парке на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичного ГСУСК.
В телеграм-канале столичной прокуратуры сообщали, что тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы.
"Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения потерпевшего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, накануне мальчик ушёл гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы.
В пресс-службе московской полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника, причастного к преступлению.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учёте.
"Предварительно, мама воспитывала его одна, семья вполне благополучная", - сказал источник.
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