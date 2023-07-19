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РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных - РИА Новости, 19.07.2023
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09:57 19.07.2023 (обновлено: 10:18 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/dannye-1884995637.html
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных - РИА Новости, 19.07.2023
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных
Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:57
2023-07-19T10:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных, сообщили РИА Новости в РКН.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных."Это не так. Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных", - заявили в РКН, отвечая на вопрос о том, предлагает ли регулятор ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных

РКН опроверг сообщение об идее ввести обязательное лицензирование для обработки данных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер в машинном зале
Сервер в машинном зале - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных, сообщили РИА Новости в РКН.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных.
«
"Это не так. Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных", - заявили в РКН, отвечая на вопрос о том, предлагает ли регулятор ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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