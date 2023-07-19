https://ria.ru/20230719/dannye-1884995637.html
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных - РИА Новости, 19.07.2023
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных
Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:57
2023-07-19T09:57
2023-07-19T10:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных, сообщили РИА Новости в РКН.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных."Это не так. Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных", - заявили в РКН, отвечая на вопрос о том, предлагает ли регулятор ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных.
https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных
РКН опроверг сообщение об идее ввести обязательное лицензирование для обработки данных