https://ria.ru/20230719/dannye-1884995637.html

РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных

РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных - РИА Новости, 19.07.2023

РКН опроверг сообщения о лицензировании компаний по обработке личных данных

Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:57

2023-07-19T09:57

2023-07-19T10:18

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство предлагает ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных, речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных, сообщили РИА Новости в РКН.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных."Это не так. Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных", - заявили в РКН, отвечая на вопрос о том, предлагает ли регулятор ввести лицензирование компаний для обработки персональных данных.

https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии