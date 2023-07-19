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В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск - РИА Новости, 19.07.2023
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск
Сирийские государственные СМИ сообщают, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, слышны взрывы, работают средства противовоздушной обороны Сирии. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:58
2023-07-19T00:58
2023-07-19T01:13
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Сирийские государственные СМИ сообщают, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, слышны взрывы, работают средства противовоздушной обороны Сирии. "Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражескую атаку в небе над окрестностями Дамаска", - передает агентство SANA. Как сообщает телеканал Al-Ikhbariya, Израиль совершил атаку на окрестности сирийской столицы. По информации сирийских СМИ, в небе над окрестностями Дамаска слышны взрывы.
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск
SANA: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, работает ПВО
КАИР, 19 июл - РИА Новости. Сирийские государственные СМИ сообщают, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, слышны взрывы, работают средства противовоздушной обороны Сирии.
"Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражескую атаку в небе над окрестностями Дамаска", - передает агентство SANA.
Как сообщает телеканал Al-Ikhbariya, Израиль совершил атаку на окрестности сирийской столицы. По информации сирийских СМИ, в небе над окрестностями Дамаска слышны взрывы.
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