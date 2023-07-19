https://ria.ru/20230719/chat-bot-1884991620.html

Китайский чат-бот отверг вероятность ссоры между Россией и Китаем

Китайский чат-бот отверг вероятность ссоры между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.07.2023

Китайский чат-бот отверг вероятность ссоры между Россией и Китаем

Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости назвал вероятность ссоры России и Китая "ошибочной точкой зрения". РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:28

2023-07-19T09:28

2023-07-19T09:28

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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости назвал вероятность ссоры России и Китая "ошибочной точкой зрения". "Это ошибочная точка зрения. Россию и Китай связывают партнерские отношения, ориентированные на будущее", - написал бот, отвечая на вопрос "Поссорятся ли Россия и Китай?". В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы корреспонденты агентства задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке. Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По словам компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема. В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя, предоставив реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230703/sotrudnichestvo-1881852825.html

https://ria.ru/20230702/tsena-1881708488.html

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