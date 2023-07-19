https://ria.ru/20230719/carlsberg-1885040100.html
В Carlsberg отреагировали на переход "Балтики" под временное управление
В Carlsberg отреагировали на переход "Балтики" под временное управление - РИА Новости, 19.07.2023
В Carlsberg отреагировали на переход "Балтики" под временное управление
Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ему неясно,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:04
2023-07-19T13:04
2023-07-19T13:04
экономика
россия
владимир путин
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
таймураз боллоев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ему неясно, какие последствия будет иметь для производственной деятельности компании её переход во временное управление Росимущества и смена руководства, говорится в сообщении Carlsberg Group. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев. "С подписанием указа президента РФ от 16 июля 2023 года Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Следовательно, изменения в руководстве ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были произведены без ведома и одобрения Carlsberg Group. Carlsberg Group неясно, какие последствия это событие будет иметь для текущей деятельности компании "Балтика" в России, а также для текущего процесса продаж", - говорится в заявлении. В пресс-релизе также отмечается, что Carlsberg Group продолжит предоставлять информацию о существенных изменениях, связанных с временным управлением ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после указа президента РФ. Российская "Балтика" входит в Carlsberg Group с 2008 года, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. На ее долю, согласно материалам на сайте, приходится 31% всех экспортных поставок российского пива. Carlsberg 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов. В июне нынешнего года компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики" и до завершения сделки продолжает работу в текущем режиме.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), таймураз боллоев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Таймураз Боллоев
В Carlsberg отреагировали на переход "Балтики" под временное управление
Концерн Carlsberg заявил, что больше не контролирует деятельность ООО "Балтика"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ему неясно, какие последствия будет иметь для производственной деятельности компании её переход во временное управление Росимущества и смена руководства, говорится в сообщении Carlsberg Group
.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев.
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"С подписанием указа президента РФ от 16 июля 2023 года Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Следовательно, изменения в руководстве ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были произведены без ведома и одобрения Carlsberg Group. Carlsberg Group неясно, какие последствия это событие будет иметь для текущей деятельности компании "Балтика" в России, а также для текущего процесса продаж", - говорится в заявлении.
В пресс-релизе также отмечается, что Carlsberg Group продолжит предоставлять информацию о существенных изменениях, связанных с временным управлением ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после указа президента РФ.
Российская "Балтика" входит в Carlsberg Group с 2008 года, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. На ее долю, согласно материалам на сайте, приходится 31% всех экспортных поставок российского пива.
Carlsberg 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов. В июне нынешнего года компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики" и до завершения сделки продолжает работу в текущем режиме.
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