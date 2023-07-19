https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885083888.html
Расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели
Расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели - РИА Новости, 19.07.2023
Расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели
Расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:21
2023-07-19T15:21
2023-07-19T15:21
экономика
россия
антон силуанов
бюджет
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Могут и превысят", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли расходы бюджета РФ в следующем году превысить установленные показатели. Комментируя вопрос о том, сколько может составить объем превышения, министр сообщил: "Мы на правительстве обсуждаем сейчас". "У нас сейчас макроэкономика лучше. И видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем будет, поэтому и расходы увеличатся", - добавил он. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона, а расходы - 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, бюджет
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Бюджет
Расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели
Глава Минфина Силуанов: расходы бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Могут и превысят", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли расходы бюджета РФ в следующем году превысить установленные показатели.
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Комментируя вопрос о том, сколько может составить объем превышения, министр сообщил: "Мы на правительстве обсуждаем сейчас".
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"У нас сейчас макроэкономика лучше. И видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем будет, поэтому и расходы увеличатся", - добавил он.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона, а расходы - 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП.
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