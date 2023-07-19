https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885053174.html
В Кремле ответили на вопрос о сокращении незащищенных расходов бюджета
В Кремле ответили на вопрос о сокращении незащищенных расходов бюджета - РИА Новости, 19.07.2023
В Кремле ответили на вопрос о сокращении незащищенных расходов бюджета
Возможное сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает статус нацпроектов, но есть нюансы, где-то можно сэкономить, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:48
2023-07-19T13:48
2023-07-19T13:48
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возможное сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает статус нацпроектов, но есть нюансы, где-то можно сэкономить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к кабмину, сообщили, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым незащищенным статьям. "Они (нацпроекты) являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации, но тем не менее, никто не отказывался от основных ориентиров. Более того правительство демонстрирует очень высокую эффективность. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то действительно незащищенные проекты, там можно сэкономить. Это абсолютно нормальный процесс", - ответил Песков на вопрос журналистов, не помешает ли такая стратегия правительства реализовать национальные проекты. "В нацпроектах могут быть определенные нюансировки, однако в целом это не понижает приоритетность нацпроектов", - добавил Песков в ответ на уточнение о том, что нацпроекты относятся к незащищенным статьям бюджета.
https://ria.ru/20230718/zadachi-1884939328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Кремле ответили на вопрос о сокращении незащищенных расходов бюджета
Песков: сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает приоритетность нацпроектов