Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 19.07.2023 (обновлено: 13:10 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885036499.html
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года - РИА Новости, 19.07.2023
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:54
2023-07-19T13:10
совет федерации рф
экономика
россия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год.Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам - 31,119 триллиона рублей (131,3%).Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП. Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей - до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего - увеличилась с 78,8% до 82,3%.Санкции и импортозамещениеВыпуск обрабатывающей промышленности по итогам года сократился на умеренные 1,3% по сравнению к показателям предыдущего года, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.Сокращение произошло, прежде всего, в экспортно ориентированных отраслях, где были введены отраслевые санкционные ограничения: в химической промышленности (3,8%); обработки древесины (12,5%); металлургии (0,8%), а также при производстве кокса и нефтепродуктов (0,4%).Влияние последствий санкционных ограничений на темпы роста выпуска производств, ориентированных на внутренний рынок, было более сдержанным, отмечают сенаторы. Одновременно заметно рос выпуск фармацевтической продукции, отдельных видов готовых металлических изделий и отдельных видов электрического оборудования, в частности, электродвигателей, что может быть связано с ускорившимися в 2022 году процессами импортозамещения.Поддержку реальному сектору в прошлом году оказал рост в строительстве и сельском хозяйстве. Росту в сельском хозяйстве на 10,2% в первую очередь способствовал рекордный урожай зерна (свыше 150 миллионов тонн).В потребительском сегменте динамика производства без учета сегмента легковых автомобилей показывала относительную устойчивость: рост выпуска по итогам года фиксируется при производстве лекарственных средств (8,6%), продовольствия (0,4%) и одежды (2,1%).Впервые в современной истории России инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, несмотря на снижение ВВП.
https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885008700.html
https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html
https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5de9865f24a848d36c4c3b9d57da9e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, экономика, россия, бюджет
Совет Федерации РФ, Экономика, Россия, Бюджет
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года

Сенаторы одобрили закон об исполнении федерального бюджета 2022 года с дефицитом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам - 31,119 триллиона рублей (131,3%).
Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП. Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.
Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей - до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего - увеличилась с 78,8% до 82,3%.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишут СМИ
11:12

Санкции и импортозамещение

Выпуск обрабатывающей промышленности по итогам года сократился на умеренные 1,3% по сравнению к показателям предыдущего года, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.
Сокращение произошло, прежде всего, в экспортно ориентированных отраслях, где были введены отраслевые санкционные ограничения: в химической промышленности (3,8%); обработки древесины (12,5%); металлургии (0,8%), а также при производстве кокса и нефтепродуктов (0,4%).
Влияние последствий санкционных ограничений на темпы роста выпуска производств, ориентированных на внутренний рынок, было более сдержанным, отмечают сенаторы. Одновременно заметно рос выпуск фармацевтической продукции, отдельных видов готовых металлических изделий и отдельных видов электрического оборудования, в частности, электродвигателей, что может быть связано с ускорившимися в 2022 году процессами импортозамещения.
Пачки с денежными купюрами номиналом 50 рублей - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему
Вчера, 08:00
Поддержку реальному сектору в прошлом году оказал рост в строительстве и сельском хозяйстве. Росту в сельском хозяйстве на 10,2% в первую очередь способствовал рекордный урожай зерна (свыше 150 миллионов тонн).
В потребительском сегменте динамика производства без учета сегмента легковых автомобилей показывала относительную устойчивость: рост выпуска по итогам года фиксируется при производстве лекарственных средств (8,6%), продовольствия (0,4%) и одежды (2,1%).
Впервые в современной истории России инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, несмотря на снижение ВВП.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Эксперт рассказал, чем грозит повышение ключевой ставки
8 июля, 09:47
 
Совет Федерации РФЭкономикаРоссияБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала