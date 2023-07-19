https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885036499.html

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года - РИА Новости, 19.07.2023

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета 2022 года

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:54

2023-07-19T12:54

2023-07-19T13:10

совет федерации рф

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россия

бюджет

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год.Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам - 31,119 триллиона рублей (131,3%).Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП. Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей - до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего - увеличилась с 78,8% до 82,3%.Санкции и импортозамещениеВыпуск обрабатывающей промышленности по итогам года сократился на умеренные 1,3% по сравнению к показателям предыдущего года, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.Сокращение произошло, прежде всего, в экспортно ориентированных отраслях, где были введены отраслевые санкционные ограничения: в химической промышленности (3,8%); обработки древесины (12,5%); металлургии (0,8%), а также при производстве кокса и нефтепродуктов (0,4%).Влияние последствий санкционных ограничений на темпы роста выпуска производств, ориентированных на внутренний рынок, было более сдержанным, отмечают сенаторы. Одновременно заметно рос выпуск фармацевтической продукции, отдельных видов готовых металлических изделий и отдельных видов электрического оборудования, в частности, электродвигателей, что может быть связано с ускорившимися в 2022 году процессами импортозамещения.Поддержку реальному сектору в прошлом году оказал рост в строительстве и сельском хозяйстве. Росту в сельском хозяйстве на 10,2% в первую очередь способствовал рекордный урожай зерна (свыше 150 миллионов тонн).В потребительском сегменте динамика производства без учета сегмента легковых автомобилей показывала относительную устойчивость: рост выпуска по итогам года фиксируется при производстве лекарственных средств (8,6%), продовольствия (0,4%) и одежды (2,1%).Впервые в современной истории России инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, несмотря на снижение ВВП.

https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885008700.html

https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html

https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, экономика, россия, бюджет