https://ria.ru/20230719/bunt-1884975180.html

"Новая эра". Экс-советник Пентагона рассказал, с кем Россия "ударит" по США

"Новая эра". Экс-советник Пентагона рассказал, с кем Россия "ударит" по США - РИА Новости, 19.07.2023

"Новая эра". Экс-советник Пентагона рассказал, с кем Россия "ударит" по США

Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты пошатнет американскую финансовую гегемонию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:25

2023-07-19T05:25

2023-07-19T15:08

в мире

россия

китай

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сша

африка

южная америка

азия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты пошатнет американскую финансовую гегемонию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более чем 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия", — сказал он.По мнению полковника, все это похоже на бунт против американской финансовой системы. В Африке, Южной Америке и Азии многие сочувствуют России и воспринимают ее действия как сопротивление политике Вашингтона, добавил Макгрегор.Он отметил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого находятся в России, Китае и Индии.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. О желании присоединиться к сообществу заявляли также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.О том, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите в ЮАР, сообщил в марте заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. По его словам, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей.

https://ria.ru/20230706/valyuta-1882655745.html

россия

китай

индия

сша

африка

южная америка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, индия, сша, африка, южная америка, азия