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В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/budanov-1885030455.html
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск - РИА Новости, 19.07.2023
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:35
2023-07-19T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил шеремет
кирилл буданов
госдума рф
республика крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный розыск. Ранее Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. "Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, организованы схемы объезда. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
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безопасность, михаил шеремет, кирилл буданов, госдума рф, республика крым, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Шеремет, Кирилл Буданов, Госдума РФ, Республика Крым, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск

Депутат Шеремет призвал объявить главу украинской разведки Буданова в международный розыск

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный розыск.
Ранее Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск.
"Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, организованы схемы объезда. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов
Глава ГУР Украины попытался оправдаться за медленное контрнаступление
6 июля, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил ШереметКирилл БудановГосдума РФРеспублика КрымРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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