https://ria.ru/20230719/budanov-1885030455.html
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск - РИА Новости, 19.07.2023
В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:35
2023-07-19T12:35
2023-07-19T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил шеремет
кирилл буданов
госдума рф
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный розыск. Ранее Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. "Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, организованы схемы объезда. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882687088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск
Депутат Шеремет призвал объявить главу украинской разведки Буданова в международный розыск