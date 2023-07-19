https://ria.ru/20230719/budanov-1885030455.html

В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск

В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск - РИА Новости, 19.07.2023

В Госдуме призвали объявить Буданова в международный розыск

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:35

2023-07-19T12:35

2023-07-19T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил шеремет

кирилл буданов

госдума рф

республика крым

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки Кирилла Буданова в международный розыск. Ранее Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. "Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, организованы схемы объезда. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.

https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882687088.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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