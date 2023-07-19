Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Песков: Владимир Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", — уточнил представитель Кремля.
Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.
ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Как заявлял Песков, постановка вопроса Международным уголовным судом об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.