Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 19.07.2023 (обновлено: 17:33 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/briks-1885095797.html
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 19.07.2023
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:09
2023-07-19T17:33
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797664596_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_ac1b11d6c0380853cfc2577fd8ebc3d2.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров&quot;, — уточнил представитель Кремля.Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявлял Песков, постановка вопроса Международным уголовным судом об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797664596_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_e084e709db80657d29becb355b6d8213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс
БРИКС
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Песков: Владимир Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", — уточнил представитель Кремля.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.
ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

Как заявлял Песков, постановка вопроса Международным уголовным судом об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны
Вчера, 20:41
 
БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала