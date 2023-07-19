https://ria.ru/20230719/briks-1885095797.html

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 19.07.2023

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:09

2023-07-19T16:09

2023-07-19T17:33

брикс

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", — уточнил представитель Кремля.Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявлял Песков, постановка вопроса Международным уголовным судом об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.

https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

брикс