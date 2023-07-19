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В Ярославской области запустили Telegram-бот для записи к врачу

В Ярославской области запустили Telegram-бот для записи к врачу - РИА Новости, 19.07.2023

В Ярославской области запустили Telegram-бот для записи к врачу

Телеграм-бот для записи к врачу запущен в Ярославской области, он позволит записываться быстро и без лишних звонков в колл-центры и регистратуры, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:29

2023-07-19T17:29

2023-07-19T17:29

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Телеграм-бот для записи к врачу запущен в Ярославской области, он позволит записываться быстро и без лишних звонков в колл-центры и регистратуры, сообщает правительство региона. "С 19 июля для жителей Ярославской области расширяются возможности записи к врачу. Теперь это, благодаря проделанной работе областным департаментом здравоохранения и фармации и другими профильными департаментами, можно сделать в телеграм-боте https://t.me/yar122_bot", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, пользователю достаточно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса пациента, выбрать необходимую организацию здравоохранения, специалиста и удобное время приема. "Преимущество сервиса оценят активные пользователи интернета – это быстрая запись к врачу без звонков и лишних взаимодействий с операторами колл-центра. Дополнительно в боте можно прикрепить данные своих родственников и записать онлайн к врачу и их тоже. Авторизоваться достаточно один раз", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что новая возможность появилась в дополнение к открытой ранее электронной регистратуре, действующей по номеру телефона 122, она работает с 1 июня, и за прошедшее время через нее поступило более 217 тысяч звонков для записи на прием к врачу, вызова скорой помощи и по другим вопросам здравоохранения.

https://ria.ru/20230713/yaroslavl-1884081517.html

ярославская область

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ярославская область