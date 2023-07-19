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Китайский чат-бот назвал самые сильные армии мира

Китайский чат-бот назвал самые сильные армии мира - РИА Новости, 19.07.2023

Китайский чат-бот назвал самые сильные армии мира

Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости перечислил самые сильные армии мира. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:11

2023-07-19T03:11

2023-07-19T15:27

технологии

китай

россия

baidu

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ПЕКИН, 19 июл — РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости перечислил самые сильные армии мира. "Трудно сказать, какая армия самая сильная в мире, потому что на силу и преимущества каждой армии влияет множество факторов, в том числе размер страны, экономическая мощь, военные технологии, стратегия и тактика, качество личного состава", — написал бот, отвечая на вопрос корреспондента.По его мнению, американская армия — одна из самых мощных. Она обладает передовыми военными технологиями и огромной военной силой. "Военный бюджет, количество вооружения и техники в армии США одни из самых высоких в мире", — написал бот. Российская армия, по его мнению, также одна из крупнейших."Армия России велика по масштабам, она обладает передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием", — отметил ERNIE Bot. Высоко он оценил и Народно-освободительную армия Китая. "Армия Китая велика по масштабам и обладает передовыми военными технологиями и вооружением, таким как беспилотники, ракеты и авианосцы", — написал бот. К числу крупнейших он отнес также армию Индии, поставив ее на первое место в Южной Азии. А вооруженные силы Франции и Великобритании, добавил бот, хоть и невелики по размеру, но тоже обладают передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием. Присутствие первой велико в Африке, а второй — в арктическом регионе. "Японские силы самообороны обладают значительной военной мощью и стратегическими ресурсами, они невелики по размеру, но оснащены передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием, а также широко присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — продолжил бот. В целом, отметил ERNIE Bot, у вооруженных сил каждой страны есть свои уникальные преимущества и недостатки, а реальная сила заключается не только в численности, но и в комплексной мощи и реальном боевом опыте. ERNIE Bot создан компанией Baidu, его запустили 16 марта. Как заявляли в компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема. Четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. Запрос на общение с ERNIE Bot РИА Новости направили еще в конце марта, но, чтобы пообщаться с ним, пришлось "отстоять очередь" в более чем полтора миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке. В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. В управлении по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230615/neyroset_zhirinovskiy-1878435520.html

https://ria.ru/20230713/chatgpt-1883881056.html

https://ria.ru/20230519/chatgpt-1872804735.html

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технологии, китай, россия, baidu