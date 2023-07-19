https://ria.ru/20230719/boi-1884994166.html

Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023

Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении

Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:45

2023-07-19T09:45

2023-07-19T10:46

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

клещеевка

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается самых активных действий сейчас, это все же Краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество <...> (войск. — Прим. ред.) противника, большое количество техники противника. Идет улучшение <...> позиций", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что на Авдеевском направлении российские войска также несколько улучшили свои позиции и эта работа продолжается.На Артемовском направлении ситуация сильно не изменилась, но можно говорить об определенной стабилизации, несмотря на довольно жесткое противостояние на северо-западе от Клещеевки."В Старомайорском продолжаются бои, наши военнослужащие стараются как можно быстрее купировать ситуацию <…> Они (украинцы. — Прим. ред.) зашли в Старомайорское на какой-то период времени. Ситуацию достаточно быстро нивелировали наши военнослужащие. Тем не менее, пока там ситуация остается сложная, но контролируемая", — продолжил Пушилин.Он отметил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР из-за ухудшения ситуации на фронте. В результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

донецкая народная республика

клещеевка

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денис пушилин, донецкая народная республика, клещеевка