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Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 19.07.2023 (обновлено: 10:46 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/boi-1884994166.html
Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении
Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:45
2023-07-19T10:46
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается самых активных действий сейчас, это все же Краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество &lt;...&gt; (войск. — Прим. ред.) противника, большое количество техники противника. Идет улучшение &lt;...&gt; позиций", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что на Авдеевском направлении российские войска также несколько улучшили свои позиции и эта работа продолжается.На Артемовском направлении ситуация сильно не изменилась, но можно говорить об определенной стабилизации, несмотря на довольно жесткое противостояние на северо-западе от Клещеевки."В Старомайорском продолжаются бои, наши военнослужащие стараются как можно быстрее купировать ситуацию &lt;…&gt; Они (украинцы. — Прим. ред.) зашли в Старомайорское на какой-то период времени. Ситуацию достаточно быстро нивелировали наши военнослужащие. Тем не менее, пока там ситуация остается сложная, но контролируемая", — продолжил Пушилин.Он отметил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР из-за ухудшения ситуации на фронте. В результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
Пушилин рассказал о боевых действиях на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: самые активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самые активные боевые действия на территории Донецкой Народной Республики идут на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается самых активных действий сейчас, это все же Краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество <...> (войск. — Прим. ред.) противника, большое количество техники противника. Идет улучшение <...> позиций", — сказал руководитель региона.
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Он уточнил, что на Авдеевском направлении российские войска также несколько улучшили свои позиции и эта работа продолжается.
На Артемовском направлении ситуация сильно не изменилась, но можно говорить об определенной стабилизации, несмотря на довольно жесткое противостояние на северо-западе от Клещеевки.
«
"В Старомайорском продолжаются бои, наши военнослужащие стараются как можно быстрее купировать ситуацию <…> Они (украинцы. — Прим. ред.) зашли в Старомайорское на какой-то период времени. Ситуацию достаточно быстро нивелировали наши военнослужащие. Тем не менее, пока там ситуация остается сложная, но контролируемая", — продолжил Пушилин.
Он отметил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР из-за ухудшения ситуации на фронте. В результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКлещеевка
 
 
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