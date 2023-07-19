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Бочарников: скепсис в отношении китайских автомобилей начинает развеиваться - РИА Новости, 19.07.2023
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13:30 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/bocharnikov-1885037451.html
Бочарников: скепсис в отношении китайских автомобилей начинает развеиваться
Бочарников: скепсис в отношении китайских автомобилей начинает развеиваться - РИА Новости, 19.07.2023
Бочарников: скепсис в отношении китайских автомобилей начинает развеиваться
Что позволило автокредитованию так быстро вернуться на траекторию роста, пользуется ли сегодня спросом госпрограмма и каких результатов ожидать на рынке по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:30
2023-07-19T13:30
интервью
экономика
китай
втб
kia rio
hyundai creta
lada vesta
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Что позволило автокредитованию так быстро вернуться на траекторию роста, пользуется ли сегодня спросом госпрограмма и каких результатов ожидать на рынке по итогам года в интервью РИА Новости рассказал начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников. — Санкционная политика недружественных стран в прошлом году спровоцировала рост цен на автомобили, что на время ограничило спрос россиян. За счет чего произошло восстановление рынка, и можно ли ожидать нового спада на фоне текущего ослабления рубля? — Не буду отрицать, что санкции создали достаточно серьезные трудности для российского автомобильного рынка. На фоне в разы сократившегося предложения стоимость машин неизбежно поползла вверх. Нужно понимать, что для россиян один из основных финансовых инструментов покупки машины - автокредиты. Весной прошлого года вслед за ужесточившейся политикой Центрального банка ставки по ним взлетели до 20%. Этот фактор в совокупности с выросшими ценами и сузившимся выбором отразился и на сегменте профильного кредитования. Например, в ВТБ выдачи автокредитов упали примерно в четыре раза. Одним из своевременных решений, позволивших поддержать всех участников рынка, стало возобновление господдержки. ВТБ, для которого важно предоставлять максимально доступные условия продуктов и услуг, подключился к ее реализации одним из первых. Благодаря скидке на новые авто льготное автокредитование сразу стало пользоваться высоким спросом. После перезапуска программы в отдельные дни на льготных условиях мы выдавали 7 из 10 кредитов. Еще один фактор, позволивший рынку выйти на траекторию роста - расширение поставок из Китая. Доля этих транспортных средств увеличивается от месяца к месяцу в наших выдачах. Причем спрос на авто из КНР обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к ним. Проще говоря, ранее бытующий скепсис по отношению к китайским авто развеивается. Немаловажным фактором при выборе машин из КНР являются развитые дилерские сети и доступные запасные части. Ну и, конечно, рынок разогревает расширение производства отечественной промышленности и рост продаж авто с пробегом дилерами. Что касается ослабления курса рубля, то мы не ожидаем, что это охладит интерес россиян к авто. На фоне потрясений 2022 года рынок накопил значительный отложенный спрос – некоторые клиенты отсрочили покупку транспортных средств до стабилизации ситуации. По нашей оценке, курсовая переоценка не станет помехой для ее реализации. — Вы упомянули программу льготного автокредитования как один из факторов восстановления рынка. Пользуется ли эта программа популярностью у клиентов сегодня? — На текущий момент программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что, безусловно, отражается на ее результате в общем объеме продаж. Мы считаем, что на фоне роста цен на автомобили целесообразно расширить перечень категорий заемщиков, бюджетных марок и поднять лимит стоимости машин, входящих в ее периметр. Такой шаг сделает приобретение транспортных средств доступнее, в первую очередь – для социальных категорий. Судите сами, если в начале 2023 года новые машины стоимостью более двух миллионов рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас – уже более 10%. Банк уже выступил в этом году на полях Петербургского экономического форума с инициативой по модернизации госпрограммы. Мы также считаем целесообразным рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. По нашей оценке, такой подход обеспечит более прозрачную поддержку населения. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что сводит на нет ее смысл. — По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в июне этого года банки выдали россиянам автокредиты на рекордные 130 миллиардов рублей, что в разы превысило прошлогодний показатель. С чем связан такой бум на рынке автокредитования? Сохранится ли эта тенденция в последующие месяцы? — Сейчас автокредиты — самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Июнь стал для него рекордным, и это несмотря на сезон летних отпусков. Для нас этот месяц тоже был самым активным за все время работы. Клиенты заключили в ВТБ более 14 тысяч сделок на покупку авто объемом 17,5 миллиарда рублей — на 20% больше, чем в мае. Всего за первое полугодие банк оформил почти 54 тысяч автокредитов на 66 миллиардов рублей, в 2,5 раза обогнав результат января-июня 2022 года и более чем на 40% - 2021 года, когда мы наблюдали рекордный спрос заемщиков. С каждым месяцем рынок драйвит отложенный спрос и поступающие новые бренды, которые постепенно замещают ушедшие. Еще одна причина динамичного роста – активизация работы дилеров на рынке машин с пробегом и развитие финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто. Большинство игроков понимают, что в текущих условиях выиграет тот, кто сделает ставку именно на вторичный рынок. Свой вклад вносит и ужесточение регулирования в области необеспеченного кредитования. С учетом ограничения выдач займов сроком более пяти лет и действующих ставок по таким продуктам, часть клиентов сместили свой спрос с кредитов наличными в сторону залогового кредитования, так как оно позволяет получить более комфортный ежемесячный платеж. Безусловно, автосегмент еще испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне. Тем не менее, с учетом комплекса названных мною факторов в 2023 году рынок автокредитования абсолютно точно превысит докризисный уровень. По нашим прогнозам, россияне займут на покупку транспортных средств около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом. — Какие программы автокредитования сегодня предлагает ВТБ? Есть ли среди них уникальные? — Для ВТБ стратегически важно оказывать поддержку населению в реализации их финансовых планов. Банк предлагает достаточно широкий пул кредитных программ, позволяющих приобрести клиентам необходимый автомобиль. При этом мы регулярно совершенствуем свою продуктовую линейку, исходя из потребностей заемщиков. В новых условиях, когда основной спрос клиентов концентрируется в сегменте машин с пробегом, ВТБ сфокусировался на развитии автокредитов наличными. Это относительно новый продукт, который мы запустили одними из первых на рынке. Его особенность заключается в том, что он позволяет оперативно получить деньги на руки на покупку любого автомобиля или моторизированной техники. При этом заемщикам не требуется предоставлять документы, подтверждающие доход – банк проверяет его платежеспособность самостоятельно. По программе действует более низкая ставка, чем по кредитам наличными, за счет оформления машины в залог в течение двух месяцев после сделки. В среднем автокредит наличными на 2-5 п.п. (процентных пункта) выгоднее, чем стандартный потребительский займ. Кроме того, по продукту действует меньше ограничений для отдельных категорий клиентов - например, его могут получить индивидуальные предприниматели. Автокредиты наличными также подразумевают минимальные требования как к транспортному средству, так и к продавцу. Клиенты могут купить новую машину или с пробегом, у дилера или "с рук". Необязательно оформлять и КАСКО. Гибкие условия обеспечивают стабильный спрос. С начала запуска программы в мае прошлого года ВТБ выдал уже более 23 миллиардов рублей по автокредитам наличными. Сегодня каждую вторую машину наши клиенты покупают именно по этой программе. — Недавно ВТБ подвел итоги первого этапа масштабной цифровой трансформации. Как этот процесс отразился на направлении автокредитования? Какие сервисы предлагает банк клиентам для более быстрого и удобного оформления автокредита? — Для ВТБ переведение в цифру 100% своей продуктовой линейки – абсолютный приоритет, в том числе в сегменте автокредитования. Сегодня наши заемщики могут получить деньги на покупку машины полностью онлайн. Такую возможность мы предлагаем внутри мобильного приложения. В цифровом формате оформляется не только заявка, но и подписывается вся кредитная документация. Решение банка и средства поступают буквально за несколько минут, что для клиентов особенно важно в современном темпе жизни. В рамках программы "Автокредит наличными" оформление машины в залог также происходит дистанционно. Причем для этой операции клиенту даже не требуется предоставлять документы – достаточно дать согласие банку на получение необходимой информации в ГИБДД. Банк проведет операцию самостоятельно. — Если говорить о клиентских предпочтениях, то как они распределяются сегодня: между новыми и подержанными авто, между российскими и иностранными марками? Популярность каких брендов растет, а каких — снижается? — Сегодня основной спрос заемщиков концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне на вторичном рынке мы проводили 75% сделок – на 20 п.п. выше, чем в январе. Такая динамика обусловлена как сохраняющимся дефицитом предложения новых авто, так и более доступными ценами на подержанные транспортные средства. С точки зрения клиентского интереса на вторичном рынке лидируют корейские бренды – Kia и Hyundai, на третьем месте – российская Lada. На рынке новых авто выбор, по сути, сузился до российских и китайских марок. Сейчас совокупно на машины из КНР и отечественные бренды мы выдаем около 87% кредитов. Из них на китайцев приходится 40% – в два раза больше, чем год назад. И доля таких транспортных средств продолжает стремительно расти. Если говорить о брендах из недружественных стран, то спрос на них предсказуемо сократился – по нашей статистике, почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2022 года. — Каковы сегодня механизмы сотрудничества банков с автосалонами? Расширяет ли банк дилерскую сеть? Можно ли сказать, что в салонах-партнерах банк гарантирует своим клиентам справедливые условия и защиту от мошеннических действий? - ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам июня наша доля по объему выдач составила 13,6%. Безусловно, широкая клиентская база и наши высокие амбиции обязывают активно наращивать партнерскую сеть. Только за первое полугодие мы увеличили количество партнеров более чем на 30%. На сегодняшний день банк сотрудничает примерно с 800 холдингами. В планах ВТБ - достичь 100% проникновения в дилерскую сеть – а это 4,5 тысячи автосалонов - и предоставлять россиянам наиболее выгодные условия автокредитования на рынке. Наращивая присутствие на рынке, вопросам финансовой безопасности и прозрачности условий мы уделяем повышенное внимание.
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интервью, экономика, китай, втб, kia rio, hyundai creta, lada vesta
Интервью, Экономика, Китай, ВТБ, Kia Rio, Hyundai Creta, Lada Vesta

Бочарников: скепсис в отношении китайских автомобилей начинает развеиваться

© Фото : пресс-служба ВТБНачальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников
Начальник управления Автокредитование банка ВТБ Алексей Бочарников - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : пресс-служба ВТБ
Начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников
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Что позволило автокредитованию так быстро вернуться на траекторию роста, пользуется ли сегодня спросом госпрограмма и каких результатов ожидать на рынке по итогам года в интервью РИА Новости рассказал начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников.
— Санкционная политика недружественных стран в прошлом году спровоцировала рост цен на автомобили, что на время ограничило спрос россиян. За счет чего произошло восстановление рынка, и можно ли ожидать нового спада на фоне текущего ослабления рубля?
— Не буду отрицать, что санкции создали достаточно серьезные трудности для российского автомобильного рынка. На фоне в разы сократившегося предложения стоимость машин неизбежно поползла вверх.
Нужно понимать, что для россиян один из основных финансовых инструментов покупки машины - автокредиты. Весной прошлого года вслед за ужесточившейся политикой Центрального банка ставки по ним взлетели до 20%. Этот фактор в совокупности с выросшими ценами и сузившимся выбором отразился и на сегменте профильного кредитования. Например, в ВТБ выдачи автокредитов упали примерно в четыре раза.
Одним из своевременных решений, позволивших поддержать всех участников рынка, стало возобновление господдержки. ВТБ, для которого важно предоставлять максимально доступные условия продуктов и услуг, подключился к ее реализации одним из первых. Благодаря скидке на новые авто льготное автокредитование сразу стало пользоваться высоким спросом. После перезапуска программы в отдельные дни на льготных условиях мы выдавали 7 из 10 кредитов.
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Еще один фактор, позволивший рынку выйти на траекторию роста - расширение поставок из Китая. Доля этих транспортных средств увеличивается от месяца к месяцу в наших выдачах. Причем спрос на авто из КНР обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к ним. Проще говоря, ранее бытующий скепсис по отношению к китайским авто развеивается. Немаловажным фактором при выборе машин из КНР являются развитые дилерские сети и доступные запасные части. Ну и, конечно, рынок разогревает расширение производства отечественной промышленности и рост продаж авто с пробегом дилерами.
Что касается ослабления курса рубля, то мы не ожидаем, что это охладит интерес россиян к авто. На фоне потрясений 2022 года рынок накопил значительный отложенный спрос – некоторые клиенты отсрочили покупку транспортных средств до стабилизации ситуации. По нашей оценке, курсовая переоценка не станет помехой для ее реализации.
— Вы упомянули программу льготного автокредитования как один из факторов восстановления рынка. Пользуется ли эта программа популярностью у клиентов сегодня?
— На текущий момент программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что, безусловно, отражается на ее результате в общем объеме продаж. Мы считаем, что на фоне роста цен на автомобили целесообразно расширить перечень категорий заемщиков, бюджетных марок и поднять лимит стоимости машин, входящих в ее периметр. Такой шаг сделает приобретение транспортных средств доступнее, в первую очередь – для социальных категорий. Судите сами, если в начале 2023 года новые машины стоимостью более двух миллионов рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас – уже более 10%.
Банк уже выступил в этом году на полях Петербургского экономического форума с инициативой по модернизации госпрограммы. Мы также считаем целесообразным рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. По нашей оценке, такой подход обеспечит более прозрачную поддержку населения. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что сводит на нет ее смысл.
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— По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в июне этого года банки выдали россиянам автокредиты на рекордные 130 миллиардов рублей, что в разы превысило прошлогодний показатель. С чем связан такой бум на рынке автокредитования? Сохранится ли эта тенденция в последующие месяцы?
— Сейчас автокредиты — самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Июнь стал для него рекордным, и это несмотря на сезон летних отпусков. Для нас этот месяц тоже был самым активным за все время работы. Клиенты заключили в ВТБ более 14 тысяч сделок на покупку авто объемом 17,5 миллиарда рублей — на 20% больше, чем в мае. Всего за первое полугодие банк оформил почти 54 тысяч автокредитов на 66 миллиардов рублей, в 2,5 раза обогнав результат января-июня 2022 года и более чем на 40% - 2021 года, когда мы наблюдали рекордный спрос заемщиков.
С каждым месяцем рынок драйвит отложенный спрос и поступающие новые бренды, которые постепенно замещают ушедшие. Еще одна причина динамичного роста – активизация работы дилеров на рынке машин с пробегом и развитие финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто. Большинство игроков понимают, что в текущих условиях выиграет тот, кто сделает ставку именно на вторичный рынок.
Свой вклад вносит и ужесточение регулирования в области необеспеченного кредитования. С учетом ограничения выдач займов сроком более пяти лет и действующих ставок по таким продуктам, часть клиентов сместили свой спрос с кредитов наличными в сторону залогового кредитования, так как оно позволяет получить более комфортный ежемесячный платеж.
Безусловно, автосегмент еще испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне. Тем не менее, с учетом комплекса названных мною факторов в 2023 году рынок автокредитования абсолютно точно превысит докризисный уровень. По нашим прогнозам, россияне займут на покупку транспортных средств около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом.
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— Какие программы автокредитования сегодня предлагает ВТБ? Есть ли среди них уникальные?
— Для ВТБ стратегически важно оказывать поддержку населению в реализации их финансовых планов. Банк предлагает достаточно широкий пул кредитных программ, позволяющих приобрести клиентам необходимый автомобиль. При этом мы регулярно совершенствуем свою продуктовую линейку, исходя из потребностей заемщиков.
В новых условиях, когда основной спрос клиентов концентрируется в сегменте машин с пробегом, ВТБ сфокусировался на развитии автокредитов наличными. Это относительно новый продукт, который мы запустили одними из первых на рынке. Его особенность заключается в том, что он позволяет оперативно получить деньги на руки на покупку любого автомобиля или моторизированной техники. При этом заемщикам не требуется предоставлять документы, подтверждающие доход – банк проверяет его платежеспособность самостоятельно.
По программе действует более низкая ставка, чем по кредитам наличными, за счет оформления машины в залог в течение двух месяцев после сделки. В среднем автокредит наличными на 2-5 п.п. (процентных пункта) выгоднее, чем стандартный потребительский займ. Кроме того, по продукту действует меньше ограничений для отдельных категорий клиентов - например, его могут получить индивидуальные предприниматели.
Автокредиты наличными также подразумевают минимальные требования как к транспортному средству, так и к продавцу. Клиенты могут купить новую машину или с пробегом, у дилера или "с рук". Необязательно оформлять и КАСКО. Гибкие условия обеспечивают стабильный спрос. С начала запуска программы в мае прошлого года ВТБ выдал уже более 23 миллиардов рублей по автокредитам наличными. Сегодня каждую вторую машину наши клиенты покупают именно по этой программе.
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— Недавно ВТБ подвел итоги первого этапа масштабной цифровой трансформации. Как этот процесс отразился на направлении автокредитования? Какие сервисы предлагает банк клиентам для более быстрого и удобного оформления автокредита?
— Для ВТБ переведение в цифру 100% своей продуктовой линейки – абсолютный приоритет, в том числе в сегменте автокредитования. Сегодня наши заемщики могут получить деньги на покупку машины полностью онлайн. Такую возможность мы предлагаем внутри мобильного приложения. В цифровом формате оформляется не только заявка, но и подписывается вся кредитная документация. Решение банка и средства поступают буквально за несколько минут, что для клиентов особенно важно в современном темпе жизни.
В рамках программы "Автокредит наличными" оформление машины в залог также происходит дистанционно. Причем для этой операции клиенту даже не требуется предоставлять документы – достаточно дать согласие банку на получение необходимой информации в ГИБДД. Банк проведет операцию самостоятельно.
— Если говорить о клиентских предпочтениях, то как они распределяются сегодня: между новыми и подержанными авто, между российскими и иностранными марками? Популярность каких брендов растет, а каких — снижается?
— Сегодня основной спрос заемщиков концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне на вторичном рынке мы проводили 75% сделок – на 20 п.п. выше, чем в январе. Такая динамика обусловлена как сохраняющимся дефицитом предложения новых авто, так и более доступными ценами на подержанные транспортные средства. С точки зрения клиентского интереса на вторичном рынке лидируют корейские бренды – Kia и Hyundai, на третьем месте – российская Lada.
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На рынке новых авто выбор, по сути, сузился до российских и китайских марок. Сейчас совокупно на машины из КНР и отечественные бренды мы выдаем около 87% кредитов. Из них на китайцев приходится 40% – в два раза больше, чем год назад. И доля таких транспортных средств продолжает стремительно расти. Если говорить о брендах из недружественных стран, то спрос на них предсказуемо сократился – по нашей статистике, почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2022 года.
— Каковы сегодня механизмы сотрудничества банков с автосалонами? Расширяет ли банк дилерскую сеть? Можно ли сказать, что в салонах-партнерах банк гарантирует своим клиентам справедливые условия и защиту от мошеннических действий?
- ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам июня наша доля по объему выдач составила 13,6%. Безусловно, широкая клиентская база и наши высокие амбиции обязывают активно наращивать партнерскую сеть. Только за первое полугодие мы увеличили количество партнеров более чем на 30%. На сегодняшний день банк сотрудничает примерно с 800 холдингами. В планах ВТБ - достичь 100% проникновения в дилерскую сеть – а это 4,5 тысячи автосалонов - и предоставлять россиянам наиболее выгодные условия автокредитования на рынке. Наращивая присутствие на рынке, вопросам финансовой безопасности и прозрачности условий мы уделяем повышенное внимание.
 
ИнтервьюЭкономикаКитайВТБKia RioHyundai CretaLada Vesta
 
 
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