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Малый и средний бизнес России должен активнее действовать в Африке - РИА Новости, 19.07.2023
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17:36 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/biznes-1885132797.html
Малый и средний бизнес России должен активнее действовать в Африке
Малый и средний бизнес России должен активнее действовать в Африке - РИА Новости, 19.07.2023
Малый и средний бизнес России должен активнее действовать в Африке
Настоящий поворот РФ в сторону Африки произойдет тогда, когда на континент активно устремится малый и средний бизнес России, заявил РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:36
2023-07-19T17:36
институт стран азии и африки
африка
россия
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Настоящий поворот РФ в сторону Африки произойдет тогда, когда на континент активно устремится малый и средний бизнес России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Николай Щербаков. "Когда большие российские компании заходят в Африку, это понятно. Но бизнес должен общаться не только по государственным линиям. Ведь основу деловой активности на континенте составляет именно малое и среднее предпринимательство (МСП)",- сказал он. Таким образом, представители МСП, по его словам, в состоянии зайти туда, куда гиганты в силу разных причин просто не могут. "В этом сила и преимущество МСП. Благодаря освоению новых направлений, оно завоевывает новые позиции, проникает вглубь той или иной африканской страны. Что создает иную атмосферу сотрудничества, поскольку общение идет на более, скажем так, человеческом уровне",- заметил эксперт. В результате, считает Щербаков, у нас появятся совершенно новые возможности, нас будут больше и лучше знать. "И тогда разворот к Африке произойдет действительно по-настоящему",- заключил он. При этом эксперт подчеркнул, что для глубокого проникновения в Африку, прежде всего, надо выбрать "региональных флагманов, наиболее успешные, наиболее активно развивающиеся страны континента, к которым со временем подтянутся и их соседи". Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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институт стран азии и африки, африка, россия, экономика
Институт стран Азии и Африки, Африка, Россия, Экономика

Малый и средний бизнес России должен активнее действовать в Африке

© Depositphotos.com / DVrcanВид на Кампалу, Уганда, Африка
Вид на Кампалу, Уганда, Африка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Depositphotos.com / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда, Африка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Настоящий поворот РФ в сторону Африки произойдет тогда, когда на континент активно устремится малый и средний бизнес России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Николай Щербаков.
"Когда большие российские компании заходят в Африку, это понятно. Но бизнес должен общаться не только по государственным линиям. Ведь основу деловой активности на континенте составляет именно малое и среднее предпринимательство (МСП)",- сказал он.
Таким образом, представители МСП, по его словам, в состоянии зайти туда, куда гиганты в силу разных причин просто не могут.
"В этом сила и преимущество МСП. Благодаря освоению новых направлений, оно завоевывает новые позиции, проникает вглубь той или иной африканской страны. Что создает иную атмосферу сотрудничества, поскольку общение идет на более, скажем так, человеческом уровне",- заметил эксперт.
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В результате, считает Щербаков, у нас появятся совершенно новые возможности, нас будут больше и лучше знать.
"И тогда разворот к Африке произойдет действительно по-настоящему",- заключил он.
При этом эксперт подчеркнул, что для глубокого проникновения в Африку, прежде всего, надо выбрать "региональных флагманов, наиболее успешные, наиболее активно развивающиеся страны континента, к которым со временем подтянутся и их соседи".
Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
Институт стран Азии и АфрикиАфрикаРоссияЭкономика
 
 
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