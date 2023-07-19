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Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая - РИА Новости, 19.07.2023
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая
С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:09
2023-07-19T17:09
2023-07-19T17:26
туризм
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новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово. Сейчас организованными группами туристическими это уже осуществляется, но нужно полностью снять барьеры для наших туристов", - сказал он, отвечая на вопрос о безвизовом туристическом обмене с Китаем.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Китай, Россия, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая, ждем ответа КНР