https://ria.ru/20230719/bezviz-1885124180.html

Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая

Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая - РИА Новости, 19.07.2023

Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая

С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:09

2023-07-19T17:09

2023-07-19T17:26

туризм

китай

россия

новости - туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово. Сейчас организованными группами туристическими это уже осуществляется, но нужно полностью снять барьеры для наших туристов", - сказал он, отвечая на вопрос о безвизовом туристическом обмене с Китаем.

https://ria.ru/20230718/kukhnya-1884711644.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко