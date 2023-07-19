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Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
17:09 19.07.2023 (обновлено: 17:26 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/bezviz-1885124180.html
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая - РИА Новости, 19.07.2023
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая
С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:09
2023-07-19T17:26
туризм
китай
россия
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово. Сейчас организованными группами туристическими это уже осуществляется, но нужно полностью снять барьеры для наших туристов", - сказал он, отвечая на вопрос о безвизовом туристическом обмене с Китаем.
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китай, россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Китай, Россия, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая

Чернышенко: Россия готова к введению безвизовых поездок тургрупп из Китая, ждем ответа КНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКитайские студенты на Красной площади в Москве
Китайские студенты на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Китайские студенты на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. С российской стороны все готово для введения безвизовых поездок тургрупп из Китая, в настоящее время ожидаются синхронные действия от КНР, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«
"Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово. Сейчас организованными группами туристическими это уже осуществляется, но нужно полностью снять барьеры для наших туристов", - сказал он, отвечая на вопрос о безвизовом туристическом обмене с Китаем.
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