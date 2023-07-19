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Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах - РИА Новости, 19.07.2023
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16:45 19.07.2023 (обновлено: 16:58 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/bespilotniki-1885113954.html
Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах
Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах - РИА Новости, 19.07.2023
Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах
Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:45
2023-07-19T16:58
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причём во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Он добавил, что в этом направлении есть много наработок и идей, а также предложения создать единые центры.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах

Путин: беспилотные аппараты важны и в гражданской сфере, и в военной, особенно сейчас

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причём во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Он добавил, что в этом направлении есть много наработок и идей, а также предложения создать единые центры.
Управление беспилотником - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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15 июля, 07:49
 
БезопасностьРоссия
 
 
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