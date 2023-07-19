https://ria.ru/20230719/bespilotniki-1885113954.html

Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах

Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах - РИА Новости, 19.07.2023

Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах

Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:45

2023-07-19T16:45

2023-07-19T16:58

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причём во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Он добавил, что в этом направлении есть много наработок и идей, а также предложения создать единые центры.

https://ria.ru/20230715/bespilotnik-1884327835.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия