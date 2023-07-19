https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885009422.html

Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским

Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским - РИА Новости, 19.07.2023

Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским

Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:14

2023-07-19T11:14

2023-07-19T11:32

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного городского округа.По данным пресс-службы, в среду ЕДДС 112 горокруга Домодедово поступило сообщение от жителя об обнаружении БПЛА на территории СНТ "Радуга", на место выехала полиция."Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), домодедово