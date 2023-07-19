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Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским - РИА Новости, 19.07.2023
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11:14 19.07.2023 (обновлено: 11:32 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885009422.html
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским - РИА Новости, 19.07.2023
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским
Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:14
2023-07-19T11:32
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного городского округа.По данным пресс-службы, в среду ЕДДС 112 горокруга Домодедово поступило сообщение от жителя об обнаружении БПЛА на территории СНТ "Радуга", на место выехала полиция."Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Домодедово
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским

На беспилотнике, обнаруженном в районе Домодедово, не нашли взрывчатых веществ

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Московский аэропорт "Домодедово"
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Московский аэропорт "Домодедово". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного городского округа.
По данным пресс-службы, в среду ЕДДС 112 горокруга Домодедово поступило сообщение от жителя об обнаружении БПЛА на территории СНТ "Радуга", на место выехала полиция.
"Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ", - заявили в пресс-службе.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МЧС опровергло сообщения о падении беспилотника на гараж в Новой Москве
4 июля, 08:53
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Домодедово
 
 
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