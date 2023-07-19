https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885009422.html
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским - РИА Новости, 19.07.2023
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским
Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:14
2023-07-19T11:14
2023-07-19T11:32
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного городского округа.По данным пресс-службы, в среду ЕДДС 112 горокруга Домодедово поступило сообщение от жителя об обнаружении БПЛА на территории СНТ "Радуга", на место выехала полиция."Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Домодедово
Беспилотник, который нашли в районе Домодедово, оказался гражданским
На беспилотнике, обнаруженном в районе Домодедово, не нашли взрывчатых веществ