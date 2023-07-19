https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1884971648.html

На Кинбурнской косе сбили один из последних Bayraktar ВСУ

На Кинбурнской косе сбили один из последних Bayraktar ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023

На Кинбурнской косе сбили один из последних Bayraktar ВСУ

На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar, говорится в сообщении заместителя командира сводной... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:32

2023-07-19T03:32

2023-07-19T09:21

специальная военная операция на украине

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нато

безопасность

беспилотники

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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 19 июл — РИА Новости. На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar, говорится в сообщении заместителя командира сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум."На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям (соседнему подразделению. — Прим. ред.) был сбит буквально вчера", — отметил военнослужащий.Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230718/bespilotniki-1884771514.html

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украина, россия, херсонская область , нато, безопасность, беспилотники