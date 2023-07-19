https://ria.ru/20230719/avtokredity-1885049019.html
ВТБ: россияне в этом году возьмут автокредиты на 1,3 триллиона рублей
ВТБ: россияне в этом году возьмут автокредиты на 1,3 триллиона рублей - РИА Новости, 19.07.2023
ВТБ: россияне в этом году возьмут автокредиты на 1,3 триллиона рублей
Июнь побил рекорды в автокредитовании, несмотря на сезон летних отпусков; за год же россияне займут на покупку авто около 1,3 триллиона рублей, что станет новым РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:37
2023-07-19T13:37
2023-07-19T13:37
втб
кредит
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Июнь побил рекорды в автокредитовании, несмотря на сезон летних отпусков; за год же россияне займут на покупку авто около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом в сегменте, отметил в интервью РИА Новости начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников. "Сейчас автокредиты – самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Июнь стал для него рекордным, и это несмотря на сезон летних отпусков. Для нас этот месяц тоже был самым активным за все время работы. Клиенты заключили в ВТБ более 14 тысяч сделок на покупку авто объемом 17,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в мае. Всего за первое полугодие банк оформил почти 54 тысячи автокредитов на 66 миллиардов рублей", - рассказал Бочарников. По его словам, это в два с половиной раза больше, чем с января по июнь 2022 года, и более чем на 40% превышает результаты того же периода в 2021 году, когда наблюдался рекордный спрос заемщиков – на тот момент. "Безусловно, автосегмент еще испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне. Тем не менее, с учетом ряда факторов, в 2023 году рынок автокредитования абсолютно точно превысит докризисный уровень. По нашим прогнозам, россияне займут на покупку транспортных средств около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом", - считает Бочарников.
https://ria.ru/20230520/kredit-1873077677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, кредит, авто, новости компаний - экономика
ВТБ, Кредит, Авто, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Июнь побил рекорды в автокредитовании, несмотря на сезон летних отпусков; за год же россияне займут на покупку авто около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом в сегменте, отметил в интервью РИА Новости начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников.
"Сейчас автокредиты – самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Июнь стал для него рекордным, и это несмотря на сезон летних отпусков. Для нас этот месяц тоже был самым активным за все время работы. Клиенты заключили в ВТБ
более 14 тысяч сделок на покупку авто объемом 17,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в мае. Всего за первое полугодие банк оформил почти 54 тысячи автокредитов на 66 миллиардов рублей", - рассказал Бочарников.
По его словам, это в два с половиной раза больше, чем с января по июнь 2022 года, и более чем на 40% превышает результаты того же периода в 2021 году, когда наблюдался рекордный спрос заемщиков – на тот момент.
"Безусловно, автосегмент еще испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне. Тем не менее, с учетом ряда факторов, в 2023 году рынок автокредитования абсолютно точно превысит докризисный уровень. По нашим прогнозам, россияне займут на покупку транспортных средств около 1,3 триллиона рублей, что станет новым рекордом", - считает Бочарников.
Средний размер автокредита в России достиг рекорда