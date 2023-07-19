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Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов
Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов - РИА Новости, 19.07.2023
Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов
К району пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма направлено 15 автобусов, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:06
2023-07-19T09:06
2023-07-19T09:32
феодосия
происшествия
кировский район
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. К району пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма направлено 15 автобусов, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Из близлежащих сел началась временная эвакуация населения."Пятнадцать автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне", - говорится в сообщении.В связи с этим в Феодосии интервалы межу рейсами пассажирского транспорта будут увеличены.
https://ria.ru/20230719/krym-1884987235.html
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феодосия, происшествия, кировский район, республика крым
Феодосия, Происшествия, Кировский район, Республика Крым
Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов
В Феодосии 15 автобусов сняли с муниципальных маршрутов и направили в зону ЧП на полигоне