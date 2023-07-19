https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884987374.html

Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов

Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов - РИА Новости, 19.07.2023

Власти Крыма направили к району пожара на полигоне 15 автобусов

К району пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма направлено 15 автобусов, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:06

2023-07-19T09:06

2023-07-19T09:32

феодосия

происшествия

кировский район

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. К району пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма направлено 15 автобусов, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Из близлежащих сел началась временная эвакуация населения."Пятнадцать автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне", - говорится в сообщении.В связи с этим в Феодосии интервалы межу рейсами пассажирского транспорта будут увеличены.

https://ria.ru/20230719/krym-1884987235.html

феодосия

кировский район

республика крым

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феодосия, происшествия, кировский район, республика крым