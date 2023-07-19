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В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы

В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы - РИА Новости, 19.07.2023

В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы

Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:30

2023-07-19T07:30

2023-07-19T07:31

республика крым

происшествия

николай лукашенко

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", - сообщил Лукашенко.

республика крым

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, происшествия, николай лукашенко, сергей аксенов (политик)