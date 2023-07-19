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В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы - РИА Новости, 19.07.2023
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07:30 19.07.2023 (обновлено: 07:31 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы - РИА Новости, 19.07.2023
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:30
2023-07-19T07:31
республика крым
происшествия
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", - сообщил Лукашенко.
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республика крым, происшествия, николай лукашенко, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Происшествия, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик)
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы

Минтранс Крыма: в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
"Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", - сообщил Лукашенко.
 
Республика КрымПроисшествияНиколай ЛукашенкоСергей Аксенов (политик)
 
 
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