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В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы - РИА Новости, 19.07.2023
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:30
2023-07-19T07:30
2023-07-19T07:31
республика крым
происшествия
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", - сообщил Лукашенко.
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, николай лукашенко, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Происшествия, Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик)
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
Минтранс Крыма: в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы