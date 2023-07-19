Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 19.07.2023 (обновлено: 00:05 20.07.2023)
https://ria.ru/20230719/avariya-1885177760.html
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей - РИА Новости, 20.07.2023
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей
Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T22:12
2023-07-20T00:05
москва
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_91b3a77694bf331076178c140aa24b5f.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.Уточняется, что ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31. В результате инцидента пострадали четыре человека."Водитель автомобиля такси "Шкода" совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте", — добавляется в публикации.Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.Правоохранительные органы начали проверку.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_1118:153:3644:2048_1920x0_80_0_0_912f7ca22f234de6ba6f661f7c178d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей

Водитель такси "Шкода" сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМашина такси
Машина такси - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Машина такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31. В результате инцидента пострадали четыре человека.
"Водитель автомобиля такси "Шкода" совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте", — добавляется в публикации.
Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.
Правоохранительные органы начали проверку.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
16 марта, 18:12
 
МоскваПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала