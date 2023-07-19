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На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей - РИА Новости, 20.07.2023
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей
Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T22:12
2023-07-19T22:12
2023-07-20T00:05
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.Уточняется, что ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31. В результате инцидента пострадали четыре человека."Водитель автомобиля такси "Шкода" совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте", — добавляется в публикации.Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.Правоохранительные органы начали проверку.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей
Водитель такси "Шкода" сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале
Госавтоинспекции столицы.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31. В результате инцидента пострадали четыре человека.
"Водитель автомобиля такси "Шкода" совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте", — добавляется в публикации.
Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.
Правоохранительные органы начали проверку.
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