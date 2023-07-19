https://ria.ru/20230719/avariya-1885177760.html

На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей

На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей - РИА Новости, 20.07.2023

На юго-западе Москвы таксист наехал на женщину и троих детей

Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T22:12

2023-07-19T22:12

2023-07-20T00:05

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Водитель такси наехал на женщину и троих детей, переходивших дорогу в неположенном месте на юго-западе Москвы, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.Уточняется, что ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31. В результате инцидента пострадали четыре человека."Водитель автомобиля такси "Шкода" совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте", — добавляется в публикации.Пешеходы получили травмы. Их доставили в больницу.Правоохранительные органы начали проверку.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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2023

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москва, происшествия, авто