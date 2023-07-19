https://ria.ru/20230719/avariya-1885162742.html

В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие

В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2023

В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие

Маршрутный микроавтобус врезался в забор в Саратове, в результате пять пассажиров попали в больницу, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:23

2023-07-19T20:23

2023-07-19T20:23

происшествия

саратов

авто

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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус врезался в забор в Саратове, в результате пять пассажиров попали в больницу, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск). "По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем "Газель" маршрута 41, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - забор. Предварительно, в лечебное учреждение доставлены пять человек", - сказали журналистам в пресс-службе отдела ГИБДД. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших только пассажиры, водитель не пострадал.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

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происшествия, саратов, авто, гибдд мвд рф