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В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2023
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20:23 19.07.2023
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В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие
В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2023
В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие
Маршрутный микроавтобус врезался в забор в Саратове, в результате пять пассажиров попали в больницу, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:23
2023-07-19T20:23
происшествия
саратов
авто
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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус врезался в забор в Саратове, в результате пять пассажиров попали в больницу, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск). "По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем "Газель" маршрута 41, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - забор. Предварительно, в лечебное учреждение доставлены пять человек", - сказали журналистам в пресс-службе отдела ГИБДД. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших только пассажиры, водитель не пострадал.
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происшествия, саратов, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Саратове маршрутка врезалась в забор, есть пострадавшие

ГИБДД: в Саратове маршрутка врезалась в забор, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус врезался в забор в Саратове, в результате пять пассажиров попали в больницу, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло на улице Депутатская в 19.43 (18.43 мск).
"По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем "Газель" маршрута 41, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - забор. Предварительно, в лечебное учреждение доставлены пять человек", - сказали журналистам в пресс-службе отдела ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших только пассажиры, водитель не пострадал.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияСаратовАвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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