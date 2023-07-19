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Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 19.07.2023 (обновлено: 12:23 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО - РИА Новости, 19.07.2023
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО
Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:43
2023-07-19T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
геннадий труханов
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. &quot;Одна из самых ужасных ночей &lt;...&gt; Такого масштаба атаки мы не помним &lt;...&gt;&quot;, — говорится в публикации.Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки.Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.Накануне российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html
https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html
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в мире, одесса, геннадий труханов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Украина
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО

Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала специальной военной операции

© Минобороны РоссииПуск сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс"
Пуск сверхзвуковой крылатой ракеты Оникс
© Минобороны России
Пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*.
«

"Одна из самых ужасных ночей <...> Такого масштаба атаки мы не помним <...>", — говорится в публикации.

Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры
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Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки.
Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.
Накануне российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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8 июля, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаГеннадий ТрухановУкраина
 
 
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