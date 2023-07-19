https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО - РИА Новости, 19.07.2023
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО
Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:43
2023-07-19T11:43
2023-07-19T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
геннадий труханов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024728_21:0:1961:1091_1920x0_80_0_0_951b816791f73dea6a9e4fd3dbcfc1e7.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. "Одна из самых ужасных ночей <...> Такого масштаба атаки мы не помним <...>", — говорится в публикации.Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки.Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.Накануне российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html
https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024728_279:0:1734:1091_1920x0_80_0_0_373640d44a7467a1d5b092a6e0db633a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, геннадий труханов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Украина
Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО
Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала специальной военной операции