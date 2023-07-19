https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html

Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО

Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО - РИА Новости, 19.07.2023

Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО

Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:43

2023-07-19T11:43

2023-07-19T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

геннадий труханов

украина

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала специальной военной операции, написал мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook*. "Одна из самых ужасных ночей <...> Такого масштаба атаки мы не помним <...>", — говорится в публикации.Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки.Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.Накануне российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Они стали ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html

https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html

одесса

украина

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в мире, одесса, геннадий труханов, украина