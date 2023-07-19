https://ria.ru/20230719/arktika-1885039359.html

Российские студенты посетят Арктику в рамках проекта "Билет в Арктику"

Российские студенты посетят Арктику в рамках проекта "Билет в Арктику" - РИА Новости, 19.07.2023

Российские студенты посетят Арктику в рамках проекта "Билет в Арктику"

Российские студенты выиграют билеты в Арктику в рамках конкурса "Билет в Арктику", познакомятся с ее красотами и примут участие в уборке территории, заявил... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:03

2023-07-19T13:03

2023-07-19T13:03

арктика

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские студенты выиграют билеты в Арктику в рамках конкурса "Билет в Арктику", познакомятся с ее красотами и примут участие в уборке территории, заявил руководитель проектного офиса АНО "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. "Проект запустился, проект работает... Проект очень интересный. Сейчас больше 2 тысяч человек у нас - в преддверии - волонтеров. Ничего не мешает запустить этот уникальный, интереснейший проект "Билет в Арктику"... В октябре мы будем готовы принять ребят - показать не только красоты Арктики... Я думаю, что для ребят, которые выиграют билеты в Арктику, приедут к нам сюда и помогут довести до ума фактически это святое место для каждого россиянина", - сказал Нагибин на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что участники проекта проведут уборку территорий Арктической зоны и познакомятся с ее объектами, учеными и специалистами, которые там работают. Студентов, как говорится на сайте организатора проекта - АНО "Чистая Арктика", будут отбирать по конкурсу, в рамках которого участники будут виртуально исследовать карту Арктики в специально разработанном мини-приложении VK "Билет в Арктику", а после выполнять задания на проверку знаний. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский в обращении к организаторам проекта отметил, что задача "Билета в Арктику" - привлечь молодых исследователей. "Исследование Арктики - один из семи приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Освоение Арктики - удел отважных и самоотверженных людей. Ученые - не исключение. Задача проекта "Билет в Арктику" - привлечь таких молодых людей - будущих исследователей - к изучению Арктики", - заявил он.

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, общество