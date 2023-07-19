ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока идет СВО, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине
Флаг Аргентины. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС во время конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника блока.
Лидеры Европейского союза и сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) во вторник долго не могли согласовать декларацию по итогам саммита в Брюсселе, одним из главных камней преткновения стал конфликт на Украине. Из-за разногласий итоговая пресс-конференция задержалась почти на два часа. Источники сообщали, что среди стран СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, которая считается союзником Москвы, Боливия, Куба и Сальвадор воздержались, а Венесуэла не голосовала.
"ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал", - говорится в сообщении агентства. При этом, согласно чиновнику, страна в ближайшее время не станет частью объединения.
По информации агентства, Никарагуа, Куба и Венесуэла в ходе саммита больше всех сопротивлялись предложениям ЕС осудить действия РФ. Как отмечает должностное лицо блока, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выступал против резких выражений в отношении России. По мнению одного высокопоставленного дипломата, президент боялся "расстроить" РФ.
В итоге ЕС не удалось навязать СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу. Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи в верхах во вступительном слове назвал принятую декларацию "политическим успехом", но предпочел вообще не упоминать Украину из-за споров между участниками вокруг украинского конфликта. В итоговой декларации ЕС и СЕЛАК поддержали "все дипломатические усилия" по прекращению конфликта на Украине. При этом в декларации, насчитывающей 41 пункт, конфликт на Украине упоминается только в 15-м параграфе, Россия в нем не упомянута.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.