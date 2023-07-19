https://ria.ru/20230719/arest-1885153208.html
Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали
Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали - РИА Новости, 19.07.2023
Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали
Басманный суд Москвы арестовал воронежского предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:26
2023-07-19T19:26
2023-07-19T19:26
происшествия
воронежская область
москва
рамонский район
николай фролов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал воронежского предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова в 2019 году из-за претензий властей к построенному им зданию, сообщили РИА Новости в суде. "Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Богомазова Андрея Владимировича в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел утром в декабре 2019 года. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу, прооперировали и отправили в областную клиническую больницу. Как отмечали в СК, предприниматель Богомазов не мог ввести в эксплуатацию построенное с нарушениями здание. Не желая выполнять требования администрации по устранению нарушений, Богомазов решил убить главу района.
https://ria.ru/20230703/pokusheniya-1881896682.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, москва, рамонский район, николай фролов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Москва, Рамонский район, Николай Фролов, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали
Суд арестовал обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области