https://ria.ru/20230719/arest-1885153208.html

Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали

Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали - РИА Новости, 19.07.2023

Обвиняемого в попытке убийства главы района Воронежской области арестовали

Басманный суд Москвы арестовал воронежского предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:26

2023-07-19T19:26

2023-07-19T19:26

происшествия

воронежская область

москва

рамонский район

николай фролов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал воронежского предпринимателя, обвиняемого в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова в 2019 году из-за претензий властей к построенному им зданию, сообщили РИА Новости в суде. "Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Богомазова Андрея Владимировича в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел утром в декабре 2019 года. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу, прооперировали и отправили в областную клиническую больницу. Как отмечали в СК, предприниматель Богомазов не мог ввести в эксплуатацию построенное с нарушениями здание. Не желая выполнять требования администрации по устранению нарушений, Богомазов решил убить главу района.

https://ria.ru/20230703/pokusheniya-1881896682.html

воронежская область

москва

рамонский район

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происшествия, воронежская область, москва, рамонский район, николай фролов, следственный комитет россии (ск рф)