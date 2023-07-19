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Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 19.07.2023
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17:12 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/arest-1885125449.html
Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки"
Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 19.07.2023
Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки"
Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:12
2023-07-19T17:12
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Савинский пока находится в статусе подозреваемого, ему вменяется статья 163 УК РФ (вымогательство). Фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран". Срок ареста установлен до 13 сентября. Савинский просил ограничиться домашним арестом и заявил на заседании о своей невиновности, добавили в суде. Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству. Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки"

Суд в Москве арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки" о вымогательстве

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Савинский пока находится в статусе подозреваемого, ему вменяется статья 163 УК РФ (вымогательство). Фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран".
Срок ареста установлен до 13 сентября. Савинский просил ограничиться домашним арестом и заявил на заседании о своей невиновности, добавили в суде.
Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля.
Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.
Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Суд рассказал подробности дела против администратора "Кремлевской прачки"
15 июля, 16:20
 
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