https://ria.ru/20230719/arest-1885125449.html

Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки"

Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 19.07.2023

Суд арестовал третьего фигуранта дела "Кремлевской прачки"

Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:12

2023-07-19T17:12

2023-07-19T17:12

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое СМИ связывают с телеграм-каналом "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Савинский пока находится в статусе подозреваемого, ему вменяется статья 163 УК РФ (вымогательство). Фигурант работает переводчиком в ООО "Ветеран". Срок ареста установлен до 13 сентября. Савинский просил ограничиться домашним арестом и заявил на заседании о своей невиновности, добавили в суде. Администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве у компании "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у АО "Ланит" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству. Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20230715/polyakov-1884378446.html

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происшествия, москва, россия