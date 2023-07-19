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Запад ждет "кара" из-за одного антироссийского шага, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
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09:43 19.07.2023 (обновлено: 12:00 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/aktivy-1884994009.html
Запад ждет "кара" из-за одного антироссийского шага, пишут СМИ
Запад ждет "кара" из-за одного антироссийского шага, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Запад ждет "кара" из-за одного антироссийского шага, пишут СМИ
Передача российских активов Украине в одностороннем порядке создаст больше проблем, чем решит, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:43
2023-07-19T12:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Передача российских активов Украине в одностороннем порядке создаст больше проблем, чем решит, пишет Bloomberg."Прямая конфискация политически чревата. Ее будут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала ноябрьскую резолюцию ООН (о возмещении ущерба Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Начав использовать замороженные российские активы, США и Европа рискуют попрать нормы современной экономики и глобальной торговой системы, одновременно давая другим правительствам стимул для принятия мер, которые повредят интересам Запада, объясняет автор.В прошлом США пытались захватить государственные активы, принадлежащие Афганистану, Ирану и Ираку. Но в случае России речь идет о куда более внушительных суммах, притом что политический вес Кремля несопоставимо больше, напоминает Bloomberg.Более того, Украина может использовать российские деньги "не по назначению". Автор намекает на то, что Киеву следует сначала провести судебные реформы и разобраться с коррупцией, чтобы у Запада была уверенность, что российские средства пойдут именно на реконструкцию страны.Таким образом, западные лидеры должны помнить о политических реалиях и верховенстве закона, заключается в статье.
https://ria.ru/20230712/sanktsii-1883795609.html
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украина, сша, оон, в мире
Украина, США, ООН, В мире
Запад ждет "кара" из-за одного антироссийского шага, пишут СМИ

Bloomberg: Запад совершит ошибку, передав Украине конфискованные российские активы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Передача российских активов Украине в одностороннем порядке создаст больше проблем, чем решит, пишет Bloomberg.
"Прямая конфискация политически чревата. Ее будут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала ноябрьскую резолюцию ООН (о возмещении ущерба Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Начав использовать замороженные российские активы, США и Европа рискуют попрать нормы современной экономики и глобальной торговой системы, одновременно давая другим правительствам стимул для принятия мер, которые повредят интересам Запада, объясняет автор.
В прошлом США пытались захватить государственные активы, принадлежащие Афганистану, Ирану и Ираку. Но в случае России речь идет о куда более внушительных суммах, притом что политический вес Кремля несопоставимо больше, напоминает Bloomberg.
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Более того, Украина может использовать российские деньги "не по назначению". Автор намекает на то, что Киеву следует сначала провести судебные реформы и разобраться с коррупцией, чтобы у Запада была уверенность, что российские средства пойдут именно на реконструкцию страны.
Таким образом, западные лидеры должны помнить о политических реалиях и верховенстве закона, заключается в статье.
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