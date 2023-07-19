https://ria.ru/20230719/aeroporty-1884994281.html

В Москве задержали или отменили более 30 авиарейсов

В Москве задержали или отменили более 30 авиарейсов - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве задержали или отменили более 30 авиарейсов

Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой, следует из... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:46

2023-07-19T09:46

2023-07-19T10:48

туризм

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

общество

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591706142_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_26c7380be8793fd4aea24b27b7cb62df.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 30 рейсов в среду утром задержано или отменено в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне ливня с грозой, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 9.16 мск, в аэропорту Внуково семь рейсов задержано, девять отменено; в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено; в аэропорту Шереметьево два рейса задержано и два отменено. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), общество, новости - туризм