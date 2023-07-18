Песков обвинил Украину в использовании зоны зерновой сделки в боевых целях
Песков: зона осуществления зерновой сделки используется киевским режимом в боевых целях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Зона осуществления зерновой сделки используется киевским режимом в боевых целях, это важный аспект, о котором нельзя забывать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
"Даже если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, могла ли Украина использовать зерновые коридоры для атаки по Крымскому мосту в понедельник, он отметил, что не будет "говорить что-то конкретное на этот счет". "Но вы знаете, что и наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует эти зерновые коридоры в боевых целях", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.