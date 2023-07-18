https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html

Жители московской квартиры обнаружили на кухне змею

Жители московской квартиры обнаружили на кухне змею - РИА Новости, 18.07.2023

Жители московской квартиры обнаружили на кухне змею

Ярко-оранжевую змею обнаружили жители одной из квартир в Москве, ее уже поймали сотрудники МЧС, планируется передать ее в столичный центр реабилитации диких... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:00

2023-07-18T13:00

2023-07-18T13:00

сергей бурмистров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ярко-оранжевую змею обнаружили жители одной из квартир в Москве, ее уже поймали сотрудники МЧС, планируется передать ее в столичный центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что в квартире на улице Гиляровского в Москве за кухонной плитой жители обнаружили ярко-оранжевую змею. "Сейчас МЧС приняли змею, с ними пытаются связаться о передаче нам в центр. Но пока не передали", — сказал Бурмистров. Как отметил Бурмистров, в жилых домах в Москве сейчас проживает около тысячи домашних экзотических неядовитых змей. Часто случается, что летом змей отпускают ползать на свежем воздухе, а они уползают от своих хозяев. "Сейчас жарко, люди часто вынимают их из террариумов, чтобы у них была возможность поползать на свежем воздухе дома, потому что они очень теплолюбивые. И, естественно, они активные, поскольку в жару у холоднокровных большая физическая активность. Убегают, уползают в какую-нибудь вентиляцию, то есть это чей-то соседский змей, который убежал… Так себе встреча, но такое бывает", - добавил он.

https://ria.ru/20230628/zmeya-1880836149.html

https://ria.ru/20230609/zmeya-1877250355.html

москва

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сергей бурмистров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва