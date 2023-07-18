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В Стамбуле отменили концерт Zivert - РИА Новости, 18.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:56 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html
В Стамбуле отменили концерт Zivert
В Стамбуле отменили концерт Zivert - РИА Новости, 18.07.2023
В Стамбуле отменили концерт Zivert
Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:56
2023-07-18T18:56
шоубиз
стамбул
юлия зиверт (zivert)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. Исполнительница указала, что покупателям вернут деньги за билеты, но не назвала причину отмены концерта. В начале июля Zivert без объяснения причин перенесла сольное выступление в Ереване на следующий год. Она также сменила концертную площадку.Зимой певица сообщила об ухудшении самочувствия. Она отметила, что ей понадобилось некоторое время на восстановление сил. По словам знаменитости, она долгие годы "пребывала в бесконечном туре", и это повлияло на ее здоровье. Артистка пообещала сократить количество выступлений в будущем. Весной Zivert перенесла сразу несколько концертов на новые даты.
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стамбул, юлия зиверт (zivert), знаменитости, музыка
Шоубиз, Стамбул, Юлия Зиверт (Zivert), Знаменитости, Музыка
В Стамбуле отменили концерт Zivert

В Стамбуле отменили концерт Zivert, запланированный на 4 августа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Zivert (Юлия Зиверт)
Певица Zivert (Юлия Зиверт) - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena.
© @_zivertСкрин публикации Zivert в соцсети
Скрин публикации Zivert в соцсети
© @_zivert
Скрин публикации Zivert в соцсети
Исполнительница указала, что покупателям вернут деньги за билеты, но не назвала причину отмены концерта.
В начале июля Zivert без объяснения причин перенесла сольное выступление в Ереване на следующий год. Она также сменила концертную площадку.
Зимой певица сообщила об ухудшении самочувствия. Она отметила, что ей понадобилось некоторое время на восстановление сил. По словам знаменитости, она долгие годы "пребывала в бесконечном туре", и это повлияло на ее здоровье. Артистка пообещала сократить количество выступлений в будущем.
Весной Zivert перенесла сразу несколько концертов на новые даты.
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ШоубизСтамбулЮлия Зиверт (Zivert)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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