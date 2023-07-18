https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html

В Стамбуле отменили концерт Zivert

В Стамбуле отменили концерт Zivert - РИА Новости, 18.07.2023

В Стамбуле отменили концерт Zivert

Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:56

2023-07-18T18:56

2023-07-18T18:56

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юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. Исполнительница указала, что покупателям вернут деньги за билеты, но не назвала причину отмены концерта. В начале июля Zivert без объяснения причин перенесла сольное выступление в Ереване на следующий год. Она также сменила концертную площадку.Зимой певица сообщила об ухудшении самочувствия. Она отметила, что ей понадобилось некоторое время на восстановление сил. По словам знаменитости, она долгие годы "пребывала в бесконечном туре", и это повлияло на ее здоровье. Артистка пообещала сократить количество выступлений в будущем. Весной Zivert перенесла сразу несколько концертов на новые даты.

https://ria.ru/20230710/basta-1883224655.html

стамбул

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стамбул, юлия зиверт (zivert), знаменитости, музыка