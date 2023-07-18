https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html
В Стамбуле отменили концерт Zivert
В Стамбуле отменили концерт Zivert - РИА Новости, 18.07.2023
В Стамбуле отменили концерт Zivert
Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:56
2023-07-18T18:56
2023-07-18T18:56
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena. Исполнительница указала, что покупателям вернут деньги за билеты, но не назвала причину отмены концерта. В начале июля Zivert без объяснения причин перенесла сольное выступление в Ереване на следующий год. Она также сменила концертную площадку.Зимой певица сообщила об ухудшении самочувствия. Она отметила, что ей понадобилось некоторое время на восстановление сил. По словам знаменитости, она долгие годы "пребывала в бесконечном туре", и это повлияло на ее здоровье. Артистка пообещала сократить количество выступлений в будущем. Весной Zivert перенесла сразу несколько концертов на новые даты.
https://ria.ru/20230710/basta-1883224655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, юлия зиверт (zivert), знаменитости, музыка
Шоубиз, Стамбул, Юлия Зиверт (Zivert), Знаменитости, Музыка
В Стамбуле отменили концерт Zivert
В Стамбуле отменили концерт Zivert, запланированный на 4 августа
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что ее концерт в Стамбуле не состоится. Шоу было запланировано на 4 августа в JJ Arena.
Исполнительница указала, что покупателям вернут деньги за билеты, но не назвала причину отмены концерта.
В начале июля Zivert без объяснения причин перенесла сольное выступление в Ереване на следующий год. Она также сменила концертную площадку.
Зимой певица сообщила об ухудшении самочувствия. Она отметила, что ей понадобилось некоторое время на восстановление сил. По словам знаменитости, она долгие годы "пребывала в бесконечном туре", и это повлияло на ее здоровье. Артистка пообещала сократить количество выступлений в будущем.
Весной Zivert перенесла сразу несколько концертов на новые даты.
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