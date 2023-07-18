https://ria.ru/20230718/zhenschiny-1884928628.html
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой - РИА Новости, 18.07.2023
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание женщин вначале построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже после рожать РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:34
2023-07-18T18:34
2023-07-18T19:00
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание женщин вначале построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже после рожать детей, в результате чего возникают проблемы с вынашиванием и бесплодием. "Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, – я вчера об этом говорил, – когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением. Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД. По его словам, именно из-за этого сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр подчеркнул, что эта ситуация должна в корне пересматриваться, и посыл должен быть совершенно иной: женщина должна понимать, что возраст рождения первого и второго ребенка очень важен.
https://ria.ru/20230321/meditsina-1859339577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Мурашко назвал желание женщин сначала строить карьеру, а потом рожать порочной практикой