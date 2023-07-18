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Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой - РИА Новости, 18.07.2023
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18:34 18.07.2023 (обновлено: 19:00 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zhenschiny-1884928628.html
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой - РИА Новости, 18.07.2023
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание женщин вначале построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже после рожать РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:34
2023-07-18T19:00
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание женщин вначале построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже после рожать детей, в результате чего возникают проблемы с вынашиванием и бесплодием. "Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, – я вчера об этом говорил, – когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением. Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД. По его словам, именно из-за этого сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Министр подчеркнул, что эта ситуация должна в корне пересматриваться, и посыл должен быть совершенно иной: женщина должна понимать, что возраст рождения первого и второго ребенка очень важен.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой

Мурашко назвал желание женщин сначала строить карьеру, а потом рожать порочной практикой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал "порочной практикой" желание женщин вначале построить карьеру и материально себя обеспечить, а уже после рожать детей, в результате чего возникают проблемы с вынашиванием и бесплодием.
"Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, – я вчера об этом говорил, – когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением. Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания", - сказал Мурашко на пленарном заседании в ГД. По его словам, именно из-за этого сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
Министр подчеркнул, что эта ситуация должна в корне пересматриваться, и посыл должен быть совершенно иной: женщина должна понимать, что возраст рождения первого и второго ребенка очень важен.
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