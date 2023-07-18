https://ria.ru/20230718/zhara-1884935894.html
Жара в Риме достигла рекордных показателей
Жара в Риме достигла рекордных показателей - РИА Новости, 18.07.2023
Жара в Риме достигла рекордных показателей
Температурный рекорд побит во вторник в Риме: метеостанция на восточной окраине города зафиксировала 41,7 градуса по Цельсию. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:16
2023-07-18T19:16
2023-07-18T19:16
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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Температурный рекорд побит во вторник в Риме: метеостанция на восточной окраине города зафиксировала 41,7 градуса по Цельсию. Согласно данным метеоцентра столичной области Лацио, который обладает сетью погодных датчиков по региону, пик температур был зафиксирован в 16:10 местного времени. Этот же сайт meteoregionelazio.it содержит сведения и о +41,8, на графике эти цифры не отражаются. Прежний рекорд, как считается, был установлен в июне прошлого года. Тогда погодная станция ВВС Италии на севере Рима получила данные о +40,7. По другим подсчетам, рекорд принадлежит июлю 1983 года, когда температуры достигли 40 – 40,5 градусов выше ноля. Сегодняшние показатели также подтвердили переход за стратегическую отметку в центре итальянской столицы. У Колизея во второй половине дня было +40,3, а у центрального вокзала "Термини" - +41,1. Уличные термометры на городских аптеках показывали пугающие +45, свидетельствует корреспондент РИА Новости. По данным специалистов Национального метеоцентра, начавшаяся неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Пик зноя, вызванного африканским антициклоном "Харон", прогнозировался на вторник. Ожидается, что в этот день во многих итальянских регионах ртутный столбик термометра достигнет отметки 47 градусов, а на острове Сардиния – 48 градусов. Минздрав Италии объявил на вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 20 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо, Мессине и Кальяри. В среду этот список расширится до 23 городов. Это означает, что волна жары в меньшей степени коснется лишь Больцано, Генуи, Милан и Реджо-Калабрии.
https://ria.ru/20230718/zhara-1884781947.html
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в мире, рим, италия, сардиния
В мире, Рим, Италия, Сардиния
Жара в Риме достигла рекордных показателей
На восточной окраине Риме зафиксировали рекордную для города температуру в 41,7 градуса
РИМ, 18 июл – РИА Новости. Температурный рекорд побит во вторник в Риме: метеостанция на восточной окраине города зафиксировала 41,7 градуса по Цельсию.
Согласно данным метеоцентра столичной области Лацио, который обладает сетью погодных датчиков по региону, пик температур был зафиксирован в 16:10 местного времени. Этот же сайт meteoregionelazio.it содержит сведения и о +41,8, на графике эти цифры не отражаются.
Прежний рекорд, как считается, был установлен в июне прошлого года. Тогда погодная станция ВВС Италии на севере Рима получила данные о +40,7. По другим подсчетам, рекорд принадлежит июлю 1983 года, когда температуры достигли 40 – 40,5 градусов выше ноля.
Сегодняшние показатели также подтвердили переход за стратегическую отметку в центре итальянской столицы. У Колизея во второй половине дня было +40,3, а у центрального вокзала "Термини" - +41,1. Уличные термометры на городских аптеках показывали пугающие +45, свидетельствует корреспондент РИА Новости.
По данным специалистов Национального метеоцентра, начавшаяся неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии
. Пик зноя, вызванного африканским антициклоном "Харон", прогнозировался на вторник. Ожидается, что в этот день во многих итальянских регионах ртутный столбик термометра достигнет отметки 47 градусов, а на острове Сардиния
– 48 градусов.
Минздрав Италии объявил на вторник "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 20 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье
, Неаполе
, Венеции
, Палермо
, Мессине и Кальяри
. В среду этот список расширится до 23 городов. Это означает, что волна жары в меньшей степени коснется лишь Больцано, Генуи
, Милан
и Реджо-Калабрии.
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