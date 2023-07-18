https://ria.ru/20230718/zhara-1884781947.html

Китайские эксперты рассказали о последствиях аномальной жары

Китайские эксперты рассказали о последствиях аномальной жары - РИА Новости, 18.07.2023

Китайские эксперты рассказали о последствиях аномальной жары

Установившаяся по всей планете аномальная жара ведет к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений, в том числе и тех,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:59

2023-07-18T08:59

2023-07-18T08:59

китай

пекин

синьцзян-уйгурский автономный район

всемирная метеорологическая организация

в мире

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Установившаяся по всей планете аномальная жара ведет к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений, в том числе и тех, которые ранее не наблюдались, пишет издание "Чжунго Циннянь бао" со ссылкой на китайских экспертов. Ранее Китайское метеорологическое управление сообщило, что рекордно высокая за все время метеорологических наблюдений в Китае июльская температура была зафиксирована в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где столбик термометра достиг отметки в 52,2 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд температуры июля был установлен в Китае в 2017 году, тогда она достигла 50,6 градуса Цельсия. Недавно в городе Гуйян китайской юго-западной провинции Гуйчжоу состоялся Форум экологической цивилизации, где эксперты обсудили целый комплекс вопросов, связанных с изменением климата и экстремальными погодными условиями. Как пишет по итогам форума издание "Чжунго Циннянь бао", некоторые метеорологи заявили о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая экстремальную жару, чрезвычайно сильные осадки и повышение уровня моря, в основном увеличиваются. Главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин пять лет назад проводила исследование изменений погоды при высокой температуре, выше 35 градусов по Цельсию, которое показало, что в будущем погода с температурой выше 35 градусов по Цельсию будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой будет увеличиваться. При этом ученые не ожидали, что перемены произойдут так быстро. Сунь Ин, которая живет в Пекине более 20 лет и все это время занимается исследованиями изменения климата, была удивлена, что в этом году экстремально жаркая температура установилась в китайской столице очень рано. "Зафиксированные в прошлом году и в этом году высокие температуры крайне ненормальны", - заявила на форуме Сунь Ин, отметив, что в 2022 году рекордно высокая температура фиксировалась в бассейне реки Янцзы, а в этом году аналогичное явления происходит уже и на севере Китая. Высокая температура, указали ученые, вызывает серию цепных реакций. К примеру, экстремальная жара в прошлом году привела к сильной засухе в бассейне реки Янцзы, в водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, и даже в провинции Сычуань, которая является крупным производителем электроэнергии, была ее нехватка. Также в различных регионах возникали лесные пожары. Сунь Ин подсчитала, что "с каждым градусом повышения температуры влагоемкость атмосферы будет увеличиваться на 7%, а это означает, что будет увеличиваться и количество экстремальных осадков". Помощник генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзянь сообщил, что в настоящее время ежегодно происходит 244 тайфуна четвертой и пятой категорий, если же в будущем температура повысится на 3 градуса, ежегодно будет происходить более 300 тайфунов, и их интенсивность также будет нарастать. Научный сотрудник Китайской академии метеорологических наук, сопредседатель первой Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Чжай Паньмао в свою очередь отметил, что по мере усиления глобального потепления многие изменения в климатической системе будут усиливаться, а также могут возникать экстремальные погодные явления, которые ранее не наблюдались. Эксперты сошлись во мнении, что основной причиной изменения климата на планете по-прежнему являются выбросы парниковых газов. Сунь Ин отметила, что парниковые газы подобны толстому одеялу, и это "гигантское одеяло", покрывающее Землю, становится все толще. Чжай Паньмао отметил, что прежде, чем будет достигнута глобальная углеродная нейтральность, "по крайней мере, в следующие 30–40 лет мы будем сталкиваться со все большим и большим количеством проблем, связанных с экстремальными погодными явлениями, поэтому уже сейчас мы должны проводить работу по раннему предупреждению и предотвращению". Эксперты полагают, что, помимо прогнозирования погоды, метеорологическое сообщество также должно заниматься прогнозированием экстремальных погодных явлений. При этом Сунь Ин также считает, что необходимо повышать уровень образования и осведомленности населения о негативном влиянии на организм экстремально высоких или низких температур, об опасности ливней. По ее словам, многие люди из-за неосведомленности спокойно выходят на улицу гулять в сильную жару, даже когда у них в этом нет особой необходимости и они могут переждать в помещении. Она напомнила, что перед сильнейшими ливнями и наводнениями в китайской провинции Хэнань в 2021 году Метеорологическое управление КНР выпустило множество предупреждений о метеорологической опасности, но многие люди не восприняли это всерьез, в результате более 300 человек погибли. "По сравнению с развитыми странами мы проводим меньше школьных занятий по теме стихийных бедствий. Если мы начнем обучать детей уж сейчас, когда они вырастут и состарятся, научная осведомленность всего общества значительно повысится", - отметила Сунь Ин. Высокие температуры этим летом фиксируются во многих регионах Китая, в том числе и в столице. Метеорологическое управление Пекина еще в начале июля объявило наивысший, "красный", уровень метеорологической опасности в связи с сильной жарой сразу в нескольких районах города. Жителям города и туристам во избежание теплового удара рекомендуется проводить на улице как можно меньше времени, пить больше воды и воздержаться от физической активности. Лето прошлого года в Китае также было аномально жарким, тогда погода с чрезвычайно высокой температурой в целом ряде регионов Китая сохранялась более 60 дней и побила рекорд по продолжительности за все время регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года.

https://ria.ru/20230421/tailand-1866868952.html

https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884169923.html

https://ria.ru/20230702/klimat-1881707788.html

китай

пекин

синьцзян-уйгурский автономный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, синьцзян-уйгурский автономный район, всемирная метеорологическая организация, в мире