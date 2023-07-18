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США признали, что не смогут вывозить достаточно зерна из Украины - РИА Новости, 18.07.2023
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01:31 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zerno-1884765084.html
США признали, что не смогут вывозить достаточно зерна из Украины
США признали, что не смогут вывозить достаточно зерна из Украины - РИА Новости, 18.07.2023
США признали, что не смогут вывозить достаточно зерна из Украины
США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил координатор... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:31
2023-07-18T01:31
россия
украина
черное море
джон кирби
зерновая сделка
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счет зерновой сделки, будь он продлена", - сообщил он журналистам. Представитель Белого дома добавил, что для провоза зерна через Европу необходимо согласие со стороны ЕС. "Они должны быть с этим согласны. У них есть фермеры и фермы, о которых нужно беспокоиться ради собственных экономик", - подчеркнул Кирби, добавив, что транспортировка зерна европейским маршрутом будет "более обременительной и менее эффективной", чем по Черному морю. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884733366.html
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россия, украина, черное море, джон кирби, зерновая сделка, сша, в мире
Россия, Украина, Черное море, Джон Кирби, Зерновая сделка, США, В мире
США признали, что не смогут вывозить достаточно зерна из Украины

Белый дом: США и союзники не вывезут с Украины столько же зерна, сколько могли при сделке

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счет зерновой сделки, будь он продлена", - сообщил он журналистам.
Представитель Белого дома добавил, что для провоза зерна через Европу необходимо согласие со стороны ЕС.
"Они должны быть с этим согласны. У них есть фермеры и фермы, о которых нужно беспокоиться ради собственных экономик", - подчеркнул Кирби, добавив, что транспортировка зерна европейским маршрутом будет "более обременительной и менее эффективной", чем по Черному морю.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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РоссияУкраинаЧерное мореДжон КирбиЗерновая сделкаСШАВ мире
 
 
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