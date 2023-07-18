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Производитель рабочих перчаток получил землю за 1 рубль в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:59 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zemlya-1884921541.html
Производитель рабочих перчаток получил землю за 1 рубль в Подмосковье
Производитель рабочих перчаток получил землю за 1 рубль в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
Производитель рабочих перчаток получил землю за 1 рубль в Подмосковье
Компания по пошиву рабочих перчаток "ЛЕО" получила в аренду участок под строительство производственно-складского комплекса на территории Орехово-Зуево по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:59
2023-07-18T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Компания по пошиву рабочих перчаток "ЛЕО" получила в аренду участок под строительство производственно-складского комплекса на территории Орехово-Зуево по программе "Земля за 1 рубль", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "ЛЕО" в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" получила участок под строительство производственно-складского комплекса. Производитель займется пошивом кроеных и хлопчатобумажных перчаток в Орехово-Зуевском городском округе. Компания "ЛЕО" занимается производством перчаток из разных нитей с 1997 года. Продукция компании представлена на всей территории России и за ее пределами. Ежедневно выпускается более 200 тысяч пар перчаток", - отметили в ведомстве. Производство планируют запустить в 2025 году. Общий объем инвестиции в проект составит 48 миллионов рублей, производство обеспечит рабочими местами более 50 жителей региона, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста. "Ранее для расширения уже действующего производства компания получила один гектар. Сейчас подписан договор льготной аренды на земельный участок площадью 1,4 гектара. Реализация проекта позволит снизить зависимость отечественного рынка от зарубежной продукции", - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220721/investory-1804042332.html
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московская область (подмосковье), орехово-зуево
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево

Производитель рабочих перчаток получил землю за 1 рубль в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Компания по пошиву рабочих перчаток "ЛЕО" получила в аренду участок под строительство производственно-складского комплекса на территории Орехово-Зуево по программе "Земля за 1 рубль", сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "ЛЕО" в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" получила участок под строительство производственно-складского комплекса. Производитель займется пошивом кроеных и хлопчатобумажных перчаток в Орехово-Зуевском городском округе. Компания "ЛЕО" занимается производством перчаток из разных нитей с 1997 года. Продукция компании представлена на всей территории России и за ее пределами. Ежедневно выпускается более 200 тысяч пар перчаток", - отметили в ведомстве.
Производство планируют запустить в 2025 году. Общий объем инвестиции в проект составит 48 миллионов рублей, производство обеспечит рабочими местами более 50 жителей региона, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста.
"Ранее для расширения уже действующего производства компания получила один гектар. Сейчас подписан договор льготной аренды на земельный участок площадью 1,4 гектара. Реализация проекта позволит снизить зависимость отечественного рынка от зарубежной продукции", - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль
21 июля 2022, 15:07
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Орехово-Зуево
 
 
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