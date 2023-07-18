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"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха - РИА Новости, 18.07.2023
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21:49 18.07.2023 (обновлено: 23:30 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884953192.html
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха - РИА Новости, 18.07.2023
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха
Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:49
2023-07-18T23:30
в мире
киев
украина
вильнюс
владимир зеленский
олег соскин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных поставок, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Он неудачник — ничего не понимает ни в экономике, ни в военном деле. &lt;…&gt; Не выполнил ни одного своего обещания. Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают. Народ, проснитесь, оглянитесь: что делается?&quot; — сказал эксперт.По его мнению, Зеленский из-за своей некомпетентности оказался не способен управлять страной, находящейся в состоянии военного конфликта. А у украинских войск нет никаких возможностей для совершения успешного контрнаступления, о котором все говорят, резюмировал Соскин.
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в мире, киев, украина, вильнюс, владимир зеленский, олег соскин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский провалил саммит НАТО, не добившись принятия Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных поставок, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Он неудачник — ничего не понимает ни в экономике, ни в военном деле. <…> Не выполнил ни одного своего обещания. Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают. Народ, проснитесь, оглянитесь: что делается?" — сказал эксперт.

По его мнению, Зеленский из-за своей некомпетентности оказался не способен управлять страной, находящейся в состоянии военного конфликта. А у украинских войск нет никаких возможностей для совершения успешного контрнаступления, о котором все говорят, резюмировал Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Зеленский пошел на грязные меры из-за провала ВСУ на передовой
Вчера, 16:56
 
В миреКиевУкраинаВильнюсВладимир ЗеленскийОлег СоскинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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