https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884953192.html
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха - РИА Новости, 18.07.2023
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха
Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:49
2023-07-18T21:49
2023-07-18T23:30
в мире
киев
украина
вильнюс
владимир зеленский
олег соскин
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных поставок, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Он неудачник — ничего не понимает ни в экономике, ни в военном деле. <…> Не выполнил ни одного своего обещания. Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают. Народ, проснитесь, оглянитесь: что делается?" — сказал эксперт.По его мнению, Зеленский из-за своей некомпетентности оказался не способен управлять страной, находящейся в состоянии военного конфликта. А у украинских войск нет никаких возможностей для совершения успешного контрнаступления, о котором все говорят, резюмировал Соскин.
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884906080.html
киев
украина
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вильнюс, владимир зеленский, олег соскин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский провалил саммит НАТО, не добившись принятия Украины