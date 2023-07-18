https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884953192.html

"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха

"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха - РИА Новости, 18.07.2023

"Он неудачник". В Киеве набросились на Зеленского после очередного промаха

Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:49

2023-07-18T21:49

2023-07-18T23:30

в мире

киев

украина

вильнюс

владимир зеленский

олег соскин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провалил для Украины саммит НАТО в Вильнюсе, поскольку не смог добиться ни принятия страны в альянс, ни увеличения необходимых военных поставок, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Он неудачник — ничего не понимает ни в экономике, ни в военном деле. <…> Не выполнил ни одного своего обещания. Теперь еще саммит НАТО провалил. Никуда его не взяли. Истребители не дают. Народ, проснитесь, оглянитесь: что делается?" — сказал эксперт.По его мнению, Зеленский из-за своей некомпетентности оказался не способен управлять страной, находящейся в состоянии военного конфликта. А у украинских войск нет никаких возможностей для совершения успешного контрнаступления, о котором все говорят, резюмировал Соскин.

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884906080.html

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в мире, киев, украина, вильнюс, владимир зеленский, олег соскин, нато, вооруженные силы украины