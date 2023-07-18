https://ria.ru/20230718/zayavki-1885287455.html
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки - РИА Новости, 20.07.2023
Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки
Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-18T14:59
2023-07-18T14:59
2023-07-20T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
происшествия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801919434_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_3f28fc02e0408377fb0997eb468bb970.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт очень сильный дождь, местами сопровождается грозой. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Москвичам напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Кроме того, горожан попросили в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
https://ria.ru/20230718/liven-1884863940.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801919434_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_ebcf524ef97623355db8db8919baf98b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, происшествия, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Происшествия, Погода
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах столицы идёт очень сильный дождь, местами сопровождается грозой. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток
"… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.
Москвичам напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
Кроме того, горожан попросили в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
Сильный ливень с грозой накрыл Москву