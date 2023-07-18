https://ria.ru/20230718/zayavki-1885287455.html

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки - РИА Новости, 20.07.2023

Горслужбы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки

Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-18T14:59

2023-07-18T14:59

2023-07-20T14:48

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие из-за дождя заявки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт очень сильный дождь, местами сопровождается грозой. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Москвичам напомнили, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Кроме того, горожан попросили в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20230718/liven-1884863940.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, происшествия, погода