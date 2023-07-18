https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html

ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе - РИА Новости, 18.07.2023

ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T19:13

безопасность

госдума рф

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60, для прочих званий — 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст остается прежним: 70 лет.Помимо этого, документ определяет случаи, когда пребывание гражданина в резерве приостанавливается. Это служба при призыву, по мобилизации, при заключении контракта для участия в восстановлении международного мира за пределами России, а также добровольное содействие выполнению задач вооруженных сил.Закон также разрешает заключать военный контракт о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с государственной тайной.В середине июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В соответствии с документом, нижний предел возраста призыва на срочную военную службу повышается с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Изменения будут вводиться постепенно: в 2024 году призыву будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.

https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)