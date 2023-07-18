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ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе - РИА Новости, 18.07.2023
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14:21 18.07.2023 (обновлено: 19:13 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html
ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе
ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе - РИА Новости, 18.07.2023
ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:21
2023-07-18T19:13
безопасность
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60, для прочих званий — 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст остается прежним: 70 лет.Помимо этого, документ определяет случаи, когда пребывание гражданина в резерве приостанавливается. Это служба при призыву, по мобилизации, при заключении контракта для участия в восстановлении международного мира за пределами России, а также добровольное содействие выполнению задач вооруженных сил.Закон также разрешает заключать военный контракт о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с государственной тайной.В середине июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В соответствии с документом, нижний предел возраста призыва на срочную военную службу повышается с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Изменения будут вводиться постепенно: в 2024 году призыву будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.
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безопасность, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГД приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума приняла закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе военнообязанных

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВоенный билет военнослужащего
Военный билет военнослужащего - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных.
Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60, для прочих званий — 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст остается прежним: 70 лет.
Помимо этого, документ определяет случаи, когда пребывание гражданина в резерве приостанавливается. Это служба при призыву, по мобилизации, при заключении контракта для участия в восстановлении международного мира за пределами России, а также добровольное содействие выполнению задач вооруженных сил.
Закон также разрешает заключать военный контракт о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с государственной тайной.
В середине июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В соответствии с документом, нижний предел возраста призыва на срочную военную службу повышается с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Изменения будут вводиться постепенно: в 2024 году призыву будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
20 июня, 14:22
 
БезопасностьГосдума РФРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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